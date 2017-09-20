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    Глава пресс-службы «Спартака»: «Мы вылетаем из Краснодара в Москву, а кое-кто вылетел из Кубка»

    Руководитель департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Леонид Трахтенберг после матча 1/16 финала Кубка России против краснодарской «Кубани» (2:0) иронично высказался о командах, покинувших турнир, в число которых входит и московский ЦСКА.

    «Мы вылетаем в Москву, а кое-кто действительно вылетел из розыгрыша Кубка. Спасибо всем тем, кто вчера напомнил мне, что наш матч сегодня!» – написал функционер.

    Трахтенберг имеет в виду это напоминание:

    Источник: Twitter

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    20.09.2017 22:07
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +67295

      portero 21 сентября 2017, 17:50

      всё это тренировка до финала, победитель будет один и главный приз игра в ЛЕ в группе без отбора

      1
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 21 сентября 2017, 16:45

      Кто то на 4-ом месте, а кто то типо "чемпион" на 8-ом ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: -22

      Cobold 21 сентября 2017, 12:53

      Обычное спартаковское мудло захотело подъебать ЦСКА. Так вот подъебёте, когда срать вам на голову сядем. Бейтесь за Кубок РФ! Это единственный трофей в этом сезоне, за который сПАРТАК может побороться .... среди середняков ФНЛ. Надеюсь вы к ним в скором времени присоеденитесь.

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 сентября 2017, 10:22

      Ну, что вы все "копья" ломаете из-за недальновидного высказывания чиновника Спартака? Для армейцев в приоритете чемпионат страны и ЛЧ, для Спартака - кубок России. Каждый клуб сам выбирает за какие трофеи он может побороться (или пройти до определенной стадии турнира) в том, или ином турнире сезона. Выбор приоритетов соперника надо уважать, а не поливать г.... (имел ввиду грязью). Меньше чем через неделю оба клуба играют в ЛЧ, где представляют Россию. Давайте прекратим "срач" и пожелаем побед в ЛЧ армейцам и Спартаку.

      4
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 21 сентября 2017, 10:11

      Кто то из кубка, а кто то из чемпионов.

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 сентября 2017, 09:35

      Любезные пятачки, попробую объяснить вам ситуацию. Наш вылет из кубка был запланирован, ибо мы- единственная команда, которая не приобрела ни одного игрока, и любая травма, полученная нами в розыгрыше, абсолютно не нужного нам в данное время трофея, грозит очень большими неприятностями и в чемпе и в Л.Ч. Есть команды, которые по 16 лет ничего не выигрывают, так вот для них и кубок- большой трофей. А у нас этот кубок ,как и Суперкубок, на вечном хранении.Вот так!

      5
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 сентября 2017, 08:36

      когда ты обосрался и сидишь по уши в говне в РФПЛ, то ты просто обязан накинуть немного этого говна на вентилятор

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 сентября 2017, 08:10

      Ну кубком можно и погордиться. Главное, чтобы было, чем гордиться в Европе. После Марибора что-то сомнительно.

      3
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 21 сентября 2017, 07:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Итак, наш флагман, наше всё, ЦСКА, позорно вылетел из розыгрыша кубка.Проиграть команде, чей весь бюджет, меньше зарплаты того же Головина, вдвойне оскорбительно для гранда нашего футбола. Если ЦСКА сдал игру, то это преступление. После этого просто необходимо изгонять менеджера, тренера и часть игроков. И нечего искать оправданий, что играл полу резервный состав. Это ещё одно доказательство наплевательского отношения к болельщикам.

      -8
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Spiridonovich 21 сентября 2017, 10:05

      Для особо умных - ЛЧ и победы над Спартаком в ЧР куда важнее (что в плане имиджа, что в плане денег), чем Кубок, в котором за победу (с учетом всех билетных сборов) дают меньше, чем выручка за одно дерби. Так что тем, у кого нет очень богатого спонсора, как раз логичнее вкладываться в действительно статусные и стоящие соревнования, на которые действительно ходят люди

      7
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 21 сентября 2017, 04:38

      Повтори после Ливера. И пули.

      2
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