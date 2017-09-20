Глава пресс-службы «Спартака»: «Мы вылетаем из Краснодара в Москву, а кое-кто вылетел из Кубка»

Руководитель департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Леонид Трахтенберг после матча 1/16 финала Кубка России против краснодарской «Кубани» (2:0) иронично высказался о командах, покинувших турнир, в число которых входит и московский ЦСКА.

«Мы вылетаем в Москву, а кое-кто действительно вылетел из розыгрыша Кубка. Спасибо всем тем, кто вчера напомнил мне, что наш матч сегодня!» – написал функционер.

Трахтенберг имеет в виду это напоминание: