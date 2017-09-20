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    Игрок «Крыльев Советов» Надсон хочет получить российский паспорт

    Бразильский защитник самарских «Крыльев Советов» Надсон заявил, что хотел бы в ближайшем будущем стать гражданином России. По словам южноамериканца, он уже многое понимает на русском языке.

    «Я играю в России уже четыре года и хотел бы иметь российский паспорт. Это помогло бы клубу в вопросе с лимитом на легионеров. Такие примеры уже есть в Премьер-лиге. Гилерме и Марио Фернандес получили российские паспорта и даже получили вызов в сборную.

    Я очень хорошо понимаю русский язык, но не всегда и не все могу на нем выразить. Мне хватает знаний, чтобы общаться с одноклубниками на поле и в быту. Или чтобы сходить одному в ресторан или в супермаркет. Ну или на пляж. В Волге я, кстати, купался. Мне понравилось», – рассказал спортсмен.

    С 2013 года Надсон провел за волжан 85 матчей.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    20.09.2017 21:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 22:03

      О клубе печётся... Пусть и о будущей Родине попереживает - в армию на контракт и тогда в соответствии с законодательством РФ... Не надо искать лёгких путей!!!..))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      MonTee > insider_retro 21 сентября 2017, 02:06

      Смотрю пошутить ты решил. Это не твое. не стоит

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > MonTee 21 сентября 2017, 10:06

      Где мо, я и сам разберусь... Да и в советах так же не нуждаюсь...

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