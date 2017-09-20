Игрок «Крыльев Советов» Надсон хочет получить российский паспорт

Бразильский защитник самарских «Крыльев Советов» Надсон заявил, что хотел бы в ближайшем будущем стать гражданином России. По словам южноамериканца, он уже многое понимает на русском языке.

«Я играю в России уже четыре года и хотел бы иметь российский паспорт. Это помогло бы клубу в вопросе с лимитом на легионеров. Такие примеры уже есть в Премьер-лиге. Гилерме и Марио Фернандес получили российские паспорта и даже получили вызов в сборную.

Я очень хорошо понимаю русский язык, но не всегда и не все могу на нем выразить. Мне хватает знаний, чтобы общаться с одноклубниками на поле и в быту. Или чтобы сходить одному в ресторан или в супермаркет. Ну или на пляж. В Волге я, кстати, купался. Мне понравилось», – рассказал спортсмен.

С 2013 года Надсон провел за волжан 85 матчей.