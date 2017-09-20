Морьентес: «Испанские футболисты более талантливы и мастеровиты, чем все остальные»

Бывший футболист сборной Испании Фернандо Морьентес выразил свою позицию, почему испанские игроки всегда востребованы в европейских топ-чемпионатах. По мнению специалиста, спортсмены с Пиренеев более талантливы.

«Почему-то у себя дома мы не очень ценим своих футболистов. Например, Альваро Мората. Он ушел в «Челси», и я уверен, что там он будет блистать. Чем отличаются наши игроки от остальных? Считаю, что они более талантливы и мастеровиты. Потому и востребованы», – заявил экс-футболист, чьи слова приводит Marca.

За свою карьеру Морьентес больше всего матчей провел за «Реал» (1997-2005 годы, 182 встречи Примеры, 72 гола).