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    Морьентес: «Испанские футболисты более талантливы и мастеровиты, чем все остальные»

    Бывший футболист сборной Испании Фернандо Морьентес выразил свою позицию, почему испанские игроки всегда востребованы в европейских топ-чемпионатах. По мнению специалиста, спортсмены с Пиренеев более талантливы.

    «Почему-то у себя дома мы не очень ценим своих футболистов. Например, Альваро Мората. Он ушел в «Челси», и я уверен, что там он будет блистать. Чем отличаются наши игроки от остальных? Считаю, что они более талантливы и мастеровиты. Потому и востребованы», – заявил экс-футболист, чьи слова приводит Marca.

    За свою карьеру Морьентес больше всего матчей провел за «Реал» (1997-2005 годы, 182 встречи Примеры, 72 гола).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 21:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 сентября 2017, 07:47

      Умеют там работать с детьми и подростками,нам этому ещё учится и учится((

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 21 сентября 2017, 04:23

      Про бразильцев решил тактично умолчать. Но если про Европу - то да, тут не поспоришь.

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      Рейтинг: +833

      Sola 20 сентября 2017, 22:58

      Мората пока никакой в Челси.
      А в словах Морьентеса есть правда. Испанцы могут играть в любой лиге, стране. Также и французы с голландцами, бразильцы с аргентинцами. Чего не скажешь об англичанах. Немцы и итальянцы в основном у себя сидят, единицы хорошо играют за рубежом.

      -1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Sola 21 сентября 2017, 04:32

      Мората никакой))? Ахахх!! Может это весь Челси никакой? 5 матчей/3 гола - никакой? А кто больше забил?А ну ка глянем...тааакс.. а Мората-то 3й по кол-ву голов в АПЛ и лучший бомбардир Челси, на старте сезона! Никакоооой, да. Мертвый Челси вытаскивает.

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Ronaldinho R10 24 сентября 2017, 21:03

      Upd. 6 матчей-6 голов. Никакой, действительно. Хет-трик в АПЛ это фигня.

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      Рейтинг: +833

      Sola > Ronaldinho R10 25 февраля 2018, 23:46

      Мората опять забуксовал, 10 сухих матчей.
      Можешь опять минус поставить, дело твое.
      Кстати, в моем сообщении было слово "пока". И не стоит он тех денег, что Челси заплатил. Это объективно.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 22:21

      Это сказал про талант бывший футболист... А некоторые говорят некоторые..
      "Талант — это способность верить в успех. Полный бред, когда кто-то говорит, что вдруг открыл в себе дарование. Нет. Он просто работал. Много работал..." (Джон Леннон)
      Получается не всё зависит от страны рождения, но и от человека в отдельности...
      Даёшь талантливых футболистов из Нальчика и Курска!!!...))

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