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    Месси в этом сезоне выдал самый результативный старт Примеры за всю карьеру

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в текущем сезоне выдал самый результативный свой голевой старт в рамках испанской Примеры. За первые пять матчей аргентинец забил девять мячей. Ранее за такой соревновательный промежуток игрок столько не забивал.

    Второе место по голам в первых пяти турах занимает сезон-2011/12, когда Месси забил восемь голов.

    В игре пятого тура текущего сезона против «Эйбара» (6:1) южноамериканец забил свой 300 гол на «Камп Ноу».

    Как Лео Месси проводит этот сезон. Он точно инопланетянин!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 21:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 21 сентября 2017, 05:11

      Роналду пусть кусает локти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 сентября 2017, 01:02

      Молодца!!!!Уход Неймара положительно повлиял на него)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 21 сентября 2017, 00:20

      Молодец! Так держать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      denbagrov27 20 сентября 2017, 22:25

      что тут скажешь, лучший!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 20 сентября 2017, 22:06

      Великий гений

      4
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