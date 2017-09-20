Месси в этом сезоне выдал самый результативный старт Примеры за всю карьеру

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в текущем сезоне выдал самый результативный свой голевой старт в рамках испанской Примеры. За первые пять матчей аргентинец забил девять мячей. Ранее за такой соревновательный промежуток игрок столько не забивал.

Второе место по голам в первых пяти турах занимает сезон-2011/12, когда Месси забил восемь голов.

В игре пятого тура текущего сезона против «Эйбара» (6:1) южноамериканец забил свой 300 гол на «Камп Ноу».

Как Лео Месси проводит этот сезон. Он точно инопланетянин!