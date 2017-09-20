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    Левандовски, который может перейти в «Реал», начал учить испанский язык

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски занялся изучением испанского языка. Сообщается, что это может быть связано с возможным переходом 29-летнего поляка в «Реал».

    Ранее появилась информация, согласно которой форвард выразил желание перейти в мадридский клуб. Позднее игрок опроверг данные слухи.

    Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Bild

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    20.09.2017 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 20 сентября 2017, 19:57

      Да идите вы нахрен. То переходит то не переходит то опять переходит то опять не переходит. В мадридскую помойку кого только не сватают об этом можно каждый день по 10 новостей клепать. Если он сам опроверг то нахрена испанский учит?

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