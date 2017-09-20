Левандовски, который может перейти в «Реал», начал учить испанский язык

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски занялся изучением испанского языка. Сообщается, что это может быть связано с возможным переходом 29-летнего поляка в «Реал».

Ранее появилась информация, согласно которой форвард выразил желание перейти в мадридский клуб. Позднее игрок опроверг данные слухи.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.