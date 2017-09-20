Левандовски, который может перейти в «Реал», начал учить испанский язык

Да идите вы нахрен. То переходит то не переходит то опять переходит то опять не переходит. В мадридскую помойку кого только не сватают об этом можно каждый день по 10 новостей клепать. Если он сам опроверг то нахрена испанский учит?
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски занялся изучением испанского языка. Сообщается, что это может быть связано с возможным переходом 29-летнего поляка в «Реал».
Ранее появилась информация, согласно которой форвард выразил желание перейти в мадридский клуб. Позднее игрок опроверг данные слухи.
Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.