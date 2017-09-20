Шатов: «Половина состава сборной России увлечена игрой Counter-Strike»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал, как проводит свободное время. Футболист отметил, что ему нравится играть в Counter-Strike.

«Свободное время у меня есть, когда все дети ложатся спать.Появляется лишний часок, я провожу его за компьютером. Но много времени на это не трачу, не фанатею. Но в Counter-Strike я достаточно неплох. Не хотелось бы, конечно, всех сдавать, но я знаю очень многих футболистов, которые играют в эту игру. В премьер-лиге половина состава сборной России, наверное. Это интересная игра пять на пять, командная», – заявил футболист.

Шатов в нынешнем сезоне провел в чемпионате России восемь матчей, в которых отдал две результативные передачи.