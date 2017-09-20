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    Шатов: «Половина состава сборной России увлечена игрой Counter-Strike»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал, как проводит свободное время. Футболист отметил, что ему нравится играть в Counter-Strike.

    «Свободное время у меня есть, когда все дети ложатся спать.Появляется лишний часок, я провожу его за компьютером. Но много времени на это не трачу, не фанатею. Но в Counter-Strike я достаточно неплох. Не хотелось бы, конечно, всех сдавать, но я знаю очень многих футболистов, которые играют в эту игру. В премьер-лиге половина состава сборной России, наверное. Это интересная игра пять на пять, командная», – заявил футболист.

    Шатов в нынешнем сезоне провел в чемпионате России восемь матчей, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: Instagram

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    20.09.2017 15:32
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +10

      Jakale 22 сентября 2017, 17:38

      Так и у нас ее давным давно можно скачать https://csmaxi.ru/sborka-cs16-cs-go бесплатно и тем более позже привязать ее к стиму используя простые махинации. Тем более там Шатов частенько играет.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 сентября 2017, 19:37

      я думал они в футбол играют...
      а им тренироваться некогда, надо на компе тупить....

      0
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 21 сентября 2017, 00:51

      Ну а чем еще заниматься?? у Сборной куча трофеев можно и отдохнуть =))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +185

      Shinra 20 сентября 2017, 21:44

      Они бы ещё в Доту играли. А вообще сейчас в тренде Overwatch.

      0
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      Рейтинг: +10

      Aleet > Shinra 21 сентября 2017, 19:13

      Может PUBG?

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 20 сентября 2017, 20:57

      У Кержака как там с меткостью?

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Avaretz 21 сентября 2017, 19:40

      у него с меткостью нормально в футболе, в ближайшие годы никто с ним не сравниться.
      если что посмотри сколько он набил и назови кто из наших больше забил..

      0
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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt 20 сентября 2017, 20:39

      Лучше бы в фифулю гамали, как раз узнали, что такое комбинационная игра и как надо финтить

      4
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Lilipyt 21 сентября 2017, 08:43

      А я б не удивился, если б в ПЕС разминались...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2017, 20:05

      Ты на поле давай себя проявляй, а то уже на скамейку уселся.

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 20 сентября 2017, 18:10

      Шатов GLOBAL ELIT

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 20 сентября 2017, 17:53

      Конечно, ИГРА НА ПОЛЕ на втором месте...

      3
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      Рейтинг: +979

      directorpg 20 сентября 2017, 17:18

      В футбол нужно любить играть

      0
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