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    В «Зените» объяснили, почему Кузяев является игроком основы

    Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков затронул игровые качества полузащитника Далера Кузяева. Как было отмечено, футболист позволяет команде быть более разноплановой при атакующих действиях.

    «Многие игроки, подготовленные нашей академией, действительно стали профессиональными футболистами: наши выпускники играют в клубах РФПЛ и ФНЛ, но пока, к сожалению, они не являются игроками основного состава первой команды. За исключением, конечно, Далера Кузяева, которого уже можно смело считать таковым…. Он дает большой объем, у него приличная скорость, хорош в отборе. Он неуступчив, старается принимать мяч лицом к воротам соперника, что очень важно для полузащитника. У него небольшой процент брака в передачах, притом что он старается играть вперед. У Далера очень приличный удар, смело идет в штрафную соперника и тем самым создает для «Зенита» дополнительные опции в атакующих действиях», — заявил Дюков.

    В нынешнем сезоне Кузяев провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2017 13:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1310

      Taps 20 сентября 2017, 20:19

      Молодец парень.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2017, 19:44

      Молодец, есть стремление к совершенствованию.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 20 сентября 2017, 17:49

      Очень нравится его манера игры. Удачи, совершенствования и не потеряться в зенитовском псевдоблагополучии.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 15:40

      Кузяев прёт, перспективен и заметен на поле!... Боюсь, сгладить, но таких бы парней во всех линиях, да годика 3 назад!!!.... Эх, сейчас бы сборная подобралась бы!!!... Но это всё "бы"!!...))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 20 сентября 2017, 14:51

      Молодец Далер! Помогай родному клубу добиваться ещё больших побед!!!

      4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 сентября 2017, 14:36

      Удачи Далеру!!!!! красавчик

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 20 сентября 2017, 14:30

      У парнишки хорошие будущее...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 20 сентября 2017, 14:29

      свой воспитанник? а не вы ли его сплавили учится играть в другой клуб. а потом просто купили

      3
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      ...
      Рейтинг: +11240

      alp > серега кашин 20 сентября 2017, 16:52

      и что тут плохого?

      1
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      Рейтинг: +249

      selkoka 20 сентября 2017, 13:53

      Только научился он всему этому вряд ли в Зените. Годы странствий по другим клубам сделали его таким, но никак не Зенит

      4
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      Рейтинг: +133

      Rtu > selkoka 20 сентября 2017, 13:58

      Да? Т.е то что он прошёл академию это ничего не говорит? Его воспитала смена с 99 по 2011,а вообще таким злопыхателям говорить и рассказывать даже что-то жалко..

      5
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Rtu 20 сентября 2017, 14:33

      академия мало что дало. таких фундаментов в академии всех клубов делают.а вот остальное он набрал уже играя по выще тернирах а особенно играя в Тереке ис ним в РФПЛ. так что Зенит заполучил готового игрока сам не сделав ничего.как говорить сам Дюков таких по всей России много.а вот набрал пока только Кузяев.

      -3
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      Рейтинг: +133

      Rtu > x-x-x-x-x 20 сентября 2017, 14:39

      Ну да я вижу тебе и школа и университет мало что ДаЛо)

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Rtu 20 сентября 2017, 15:05

      Конечно говорит. Но это не значит, что тренеры других команд ему ничего не дали. Точнее они то ему и дали опыта во взрослом футболе.

      3
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      Рейтинг: +309

      MrSmit 20 сентября 2017, 13:29

      И сколько таких полезных по всей России...только зачем искать и растить, когда можно купить готового аргентинца или бразильца (так думают многие руководители клубов. А жаль)

      4
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