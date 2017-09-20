В «Зените» объяснили, почему Кузяев является игроком основы

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков затронул игровые качества полузащитника Далера Кузяева. Как было отмечено, футболист позволяет команде быть более разноплановой при атакующих действиях.

«Многие игроки, подготовленные нашей академией, действительно стали профессиональными футболистами: наши выпускники играют в клубах РФПЛ и ФНЛ, но пока, к сожалению, они не являются игроками основного состава первой команды. За исключением, конечно, Далера Кузяева, которого уже можно смело считать таковым…. Он дает большой объем, у него приличная скорость, хорош в отборе. Он неуступчив, старается принимать мяч лицом к воротам соперника, что очень важно для полузащитника. У него небольшой процент брака в передачах, притом что он старается играть вперед. У Далера очень приличный удар, смело идет в штрафную соперника и тем самым создает для «Зенита» дополнительные опции в атакующих действиях», — заявил Дюков.

В нынешнем сезоне Кузяев провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.