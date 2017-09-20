Источник: «Ливерпуль» был готов заплатить за Мюллера до 100 миллионов

«Ливерпуль» рассматривал вариант покупки полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера. Как сообщается, английский клуб был готов попытаться приобрести хавбека в случае, если состоялся бы трансфер Филиппе Коутиньо в «Барселону». Мерсисайдцы оценивали Мюллера в 100 миллионов евро. Рыночная стоимость немца оценивается в 50 миллионов евро. Ранее сам футболист отметил, что два года назад мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне полузащитник провел в чемпионате Германии пять матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.