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    Надсон ждет сложной игры с «Локомотивом»

    Защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон ждет сложной игры в 1/16 финала Кубка России с «Локомотивом». По его словам, столичные футболисты приедут в Самару только за победой, учитывая результаты двух последних матчей.

    «В «Локомотиве» опасны все, команда очень высокого уровня, в которой собраны футболисты из сборных разных стран. В «Локомотиве» хорошая атака. Братья Миранчуки в полном порядке. Есть Джефферсон Фарфан.

    Будет очень сложная игра, но простых игр не бывает. Этот матч мы в состоянии выиграть, сделаем все для этого.

    Две игры «Локомотив» не может забить и поэтому приедет в Самару, чтобы выиграть», – рассказал Надсон в эфире радио «Крылья Губернии».

    Матч 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Локомотив» состоится в четверг, 21 сентября, в 18:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    20.09.2017 11:43
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