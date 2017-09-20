Надсон ждет сложной игры с «Локомотивом»

Защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон ждет сложной игры в 1/16 финала Кубка России с «Локомотивом». По его словам, столичные футболисты приедут в Самару только за победой, учитывая результаты двух последних матчей.

«В «Локомотиве» опасны все, команда очень высокого уровня, в которой собраны футболисты из сборных разных стран. В «Локомотиве» хорошая атака. Братья Миранчуки в полном порядке. Есть Джефферсон Фарфан.

Будет очень сложная игра, но простых игр не бывает. Этот матч мы в состоянии выиграть, сделаем все для этого.

Две игры «Локомотив» не может забить и поэтому приедет в Самару, чтобы выиграть», – рассказал Надсон в эфире радио «Крылья Губернии».

Матч 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Локомотив» состоится в четверг, 21 сентября, в 18:30 по московскому времени.