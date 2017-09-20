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    ФИФА в третий раз обвиняет «Челси» в нарушении правил трансферов футболистов до 18 лет

    Представители ФИФА в очередной раз за последние несколько лет объявили о расследовании в отношении «Челси». Поводом для этого послужили возможные нарушения правил трансферов футболистов до 18 лет.

    Стоит отметить, что это уже третье расследование в отношении «Челси» за последние восемь лет. Первое из них проводилось в 2009 году по поводу перехода из «Ланса» Гаэля Какута. Решением ФИФА на «Челси» был наложен запрет заявлять новичков в течение двух трансферных окон, но клуб выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде.

    Второе нарушение было выявлено в 2016 году, подозрение ФИФА вызвал трансфер в «Челси» Бертрана Траоре, который ранее дебютировал за команду без разрешения ведомства. Что касается нынешнего расследования, то причины его на данный момент неизвестны.

    Источник: Daily Mail

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    20.09.2017 11:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 12:09

      Непонятная полуинформация... Будут известны причины - будет повод для обсуждений!!... Пока пустышка с громким заголовком...))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 сентября 2017, 11:45

      Ну конечно, ПСЖ откупился наверное, теперь надо до нас доебаться . . . самое главное, что расследовать начали недавно, но почему копаются в старом белье . . .

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