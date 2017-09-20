ФИФА в третий раз обвиняет «Челси» в нарушении правил трансферов футболистов до 18 лет

Представители ФИФА в очередной раз за последние несколько лет объявили о расследовании в отношении «Челси». Поводом для этого послужили возможные нарушения правил трансферов футболистов до 18 лет.

Стоит отметить, что это уже третье расследование в отношении «Челси» за последние восемь лет. Первое из них проводилось в 2009 году по поводу перехода из «Ланса» Гаэля Какута. Решением ФИФА на «Челси» был наложен запрет заявлять новичков в течение двух трансферных окон, но клуб выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде.

Второе нарушение было выявлено в 2016 году, подозрение ФИФА вызвал трансфер в «Челси» Бертрана Траоре, который ранее дебютировал за команду без разрешения ведомства. Что касается нынешнего расследования, то причины его на данный момент неизвестны.