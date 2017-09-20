Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миланов: «ЦСКА давно не выигрывал Кубок России»

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов напомнил, что его команда давно не выигрывала Кубок России, в котором «армейцы» стартуют матчем с «Авангардом» в Курске.

    «Сегодняшний матч имеет большое значение, потому что мы выступаем в борьбу за трофей. ЦСКА давно не выигрывал Кубок России, и мы постараемся успешно начать новый розыгрыш в Курске», – заявил Миланов.

    Матч 1/16 Кубка России «Авангард» – ЦСКА состоится в среду, 20 сентября, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2017 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 сентября 2017, 10:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      скажи авангарду это, лупа конская

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11