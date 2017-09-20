Миланов: «ЦСКА давно не выигрывал Кубок России»

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов напомнил, что его команда давно не выигрывала Кубок России, в котором «армейцы» стартуют матчем с «Авангардом» в Курске.

«Сегодняшний матч имеет большое значение, потому что мы выступаем в борьбу за трофей. ЦСКА давно не выигрывал Кубок России, и мы постараемся успешно начать новый розыгрыш в Курске», – заявил Миланов.

Матч 1/16 Кубка России «Авангард» – ЦСКА состоится в среду, 20 сентября, в 17:00 по московскому времени.