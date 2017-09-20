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    Киммих: «Не позволили «Шальке» сделать многого»

    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих назвал победу своей команды в матче пятого тура немецкой Бундеслиги над «Шальке-04» вполне заслуженной. По его словам, мюнхенцы доминировали на чужом поле на протяжении всей встречи.

    «Я считаю, что обе команды в начале встречи сделали довольно много ошибок во время построения игры. Мы заработали пенальти и довольно быстро смогли сделать счет 2:0. Однако мы позволили «Шальке» создать несколько моментов у наших ворот.

    Во втором тайме мы хорошо контролировали игру, позволили сопернику нанести лишь несколько дальних ударов. Считаю, что мы победили заслуженно», – заявил после встречи Киммих.

    Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» – «Бавария» закончился со счетом 0:3.

    Источник: ФК «Бавария»

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    20.09.2017 09:18
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