Киммих: «Не позволили «Шальке» сделать многого»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих назвал победу своей команды в матче пятого тура немецкой Бундеслиги над «Шальке-04» вполне заслуженной. По его словам, мюнхенцы доминировали на чужом поле на протяжении всей встречи.

«Я считаю, что обе команды в начале встречи сделали довольно много ошибок во время построения игры. Мы заработали пенальти и довольно быстро смогли сделать счет 2:0. Однако мы позволили «Шальке» создать несколько моментов у наших ворот.

Во втором тайме мы хорошо контролировали игру, позволили сопернику нанести лишь несколько дальних ударов. Считаю, что мы победили заслуженно», – заявил после встречи Киммих.

Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» – «Бавария» закончился со счетом 0:3.