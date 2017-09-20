Ферманн: «Первый мяч «Баварии» выбил нас из колеи»

Голкипер «Шальке-04» Ральф Ферманн считает, что его команда выложилась по максимуму в матче с «Баварией», но игра не сложилась из-за первого пропущенного гола.

«Хотел бы сделать комплимент команде. Мы хорошо боролись, выложились на максимум. Мы были агрессивны в единоборствах. Это у нас получалось очень хорошо.

Первый пропущенный мяч, особенно то, как все получилось, выбил нас из колеи. Но я не хотел бы концентрироваться на этом моменте, потом у нас еще были шансы сравнять счет.

Если бы у нас получилось, то игра потекла бы в совершенно другом русле. Обидно, что так вышло», – заявил Ферманн после финального свистка.

Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» – «Бавария» закончился со счетом 0:3.