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    Ферманн: «Первый мяч «Баварии» выбил нас из колеи»

    Голкипер «Шальке-04» Ральф Ферманн считает, что его команда выложилась по максимуму в матче с «Баварией», но игра не сложилась из-за первого пропущенного гола.

    «Хотел бы сделать комплимент команде. Мы хорошо боролись, выложились на максимум. Мы были агрессивны в единоборствах. Это у нас получалось очень хорошо.

    Первый пропущенный мяч, особенно то, как все получилось, выбил нас из колеи. Но я не хотел бы концентрироваться на этом моменте, потом у нас еще были шансы сравнять счет.

    Если бы у нас получилось, то игра потекла бы в совершенно другом русле. Обидно, что так вышло», – заявил Ферманн после финального свистка.

    Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» – «Бавария» закончился со счетом 0:3.

    Источник: ФК «Бавария»

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    20.09.2017 08:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 20 сентября 2017, 09:14

      Для вас первый, для Баварии очередной проходной.

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