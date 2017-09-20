Горецка разочарован поражением от «Баварии»

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка признался, что в команде разочарованы результатом домашнего матча с «Баварией». По его словам, все могло быть иначе, если бы «Шальке» первым открыл счет.

«Я считаю, что в первом тайме нас выбило из колеи то, что когда у нас были шансы, мы принимали у ворот соперника неправильные решения. Если бы мы открыли счет, то матч стал бы развиваться совершенно по-другому. И в результате контратаки после нашего стопроцентного момента мы получили спорный пенальти.

Мы надеялись добыть дома хороший результат. Мы очень разочарованы», – заявил Горецка после игры.

Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» – «Бавария» закончился со счетом 0:3.