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    Зидан: «Свист с трибун? Это часть карьеры любого футболиста»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан считает, что иногда полезно послушать свист с трибун в свой адрес. По его словам, это стимулирует сыграть в следующем матче лучше.

    «Понятия не имею, зачем фанаты освистывают Бэйла, так как не могу залезть в головы людей. Но здесь освистывали всех.

    Не думаю, что в истории есть хотя бы один игрок, которого бы не освистывали на «Сантьяго Бернабеу». Это часть карьеры любого футболиста, но иногда не бесполезно отмечать, что ты не был на должной высоте.

    Сейчас я говорю даже не о Гарете, а в целом о футболе. Со мной также случалось подобное, и это было полезно для меня, поскольку в следующем матче хочешь сыграть лучше», – заявил Зидан.

    Напомним, что Бэйл подвергается в последнее время критике, что связано с его плохой формой, а также слухами о желании покинуть «Реал» прошедшим летом.

    Источник: Marca

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    20.09.2017 07:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      KOL063 20 сентября 2017, 16:00

      Рауля никогда не освистывали на «Сантьяго Бернабеу». А когда он уходил половина стадиона плакали. Зидан не прав.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев 20 сентября 2017, 10:47

      А чего свистеть, я не понимаю?
      Не клеится у него в Мадриде сейчас, вот и хочет сменить обстановку

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