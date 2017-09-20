Дюков назвал причину успеха Кокорина в текущем сезоне

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков продолжает верить в бомбардирские успехи Артема Дзюбы. Он также высказал мнение относительно успеха Александра Кокорина в текущем сезоне.

«Зенит» в матче 10-го тура обыграл «Уфу» на своем поле. Игра закончилась со счетом 3:0. Сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу с 24 очками.

– Артем Дзюба мог уйти в аренду, но остался. Разве это целесообразно – иметь форварда сборной России, который большую часть времени проводит на скамейке запасных?

– «Зенит» участвует в трех турнирах – игровое время будет у всех. Артем – сильный футболист, и я не сомневаюсь, что он раззабивается снова.

– Сейчас все сходятся во мнении, что лучший игрок старта сезона – Александр Кокорин​, с которым случилось настоящее преображение. В чем причина?

– Мне кажется, он просто стал играть на своей позиции. Также могло повлиять на него и рождение сына. Это – радость, а с другой стороны – это новая ответственность, которая дополнительно дисциплинирует и мотивирует. Но, конечно, правильнее задать этот вопрос ему.