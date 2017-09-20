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    Дюков назвал причину успеха Кокорина в текущем сезоне

    Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков продолжает верить в бомбардирские успехи Артема Дзюбы. Он также высказал мнение относительно успеха Александра Кокорина в текущем сезоне.

    «Зенит» в матче 10-го тура обыграл «Уфу» на своем поле. Игра закончилась со счетом 3:0. Сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу с 24 очками.

    – Артем Дзюба мог уйти в аренду, но остался. Разве это целесообразно – иметь форварда сборной России, который большую часть времени проводит на скамейке запасных?

    – «Зенит» участвует в трех турнирах – игровое время будет у всех. Артем – сильный футболист, и я не сомневаюсь, что он раззабивается снова.

    – Сейчас все сходятся во мнении, что лучший игрок старта сезона – Александр Кокорин​, с которым случилось настоящее преображение. В чем причина?

    – Мне кажется, он просто стал играть на своей позиции. Также могло повлиять на него и рождение сына. Это – радость, а с другой стороны – это новая ответственность, которая дополнительно дисциплинирует и мотивирует. Но, конечно, правильнее задать этот вопрос ему.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2017 06:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 20 сентября 2017, 11:04

      главная причина судьи

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2017, 10:32

      Тренер нормальный пришел вместо жадного и тупого цыгана, вот и заиграла команда и Кока в ней.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 20 сентября 2017, 09:29

      Срочно родить всем сборникам!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Дядя Серёжа 20 сентября 2017, 12:07

      "Уже..." - скромно отметил ставший регулярно забивать защитник ЦСКА и сборной России Георгий Щенников.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 сентября 2017, 09:15

      извилины заработали, возмужал...

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