В академии «Ювентуса» во время занятия скончался девятилетний ребенок

Удивляют две вещи. Во-первых, то что ворота в детской академии металлические. И это в двадцать первом веке. Во-вторых, то что ворта не закрепляются. А ведь это далеко не первый трагический случай
. Соболезную.
Трагический инцидент случился во время тренировки в академии итальянского «Ювентуса» в Нью-Йорке. На занятии, проходившем в спортивном зале, на девятилетнего мальчика упали футбольные ворота, когда тот пытался повиснуть на перекладине.
В результате ребенок получил двойное негативное воздействие на голову – со стороны ворот и пола зала после падения. Спасти мальчика не удалось.
Сообщается, что вместе с детьми в злосчастный момент находилось как минимум пять взрослых.