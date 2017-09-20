В академии «Ювентуса» во время занятия скончался девятилетний ребенок

Трагический инцидент случился во время тренировки в академии итальянского «Ювентуса» в Нью-Йорке. На занятии, проходившем в спортивном зале, на девятилетнего мальчика упали футбольные ворота, когда тот пытался повиснуть на перекладине.

В результате ребенок получил двойное негативное воздействие на голову – со стороны ворот и пола зала после падения. Спасти мальчика не удалось.

Сообщается, что вместе с детьми в злосчастный момент находилось как минимум пять взрослых.