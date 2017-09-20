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    В академии «Ювентуса» во время занятия скончался девятилетний ребенок

    Трагический инцидент случился во время тренировки в академии итальянского «Ювентуса» в Нью-Йорке. На занятии, проходившем в спортивном зале, на девятилетнего мальчика упали футбольные ворота, когда тот пытался повиснуть на перекладине.

    В результате ребенок получил двойное негативное воздействие на голову – со стороны ворот и пола зала после падения. Спасти мальчика не удалось.

    Сообщается, что вместе с детьми в злосчастный момент находилось как минимум пять взрослых.

    Источник: Football Italia

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    20.09.2017 01:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +158

      Эхнатон 22 сентября 2017, 11:21

      Удивляют две вещи. Во-первых, то что ворота в детской академии металлические. И это в двадцать первом веке. Во-вторых, то что ворта не закрепляются. А ведь это далеко не первый трагический случай
      . Соболезную.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 сентября 2017, 11:10

      Ужас. Взрослые то куда смотрели.

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