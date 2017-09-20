Примера. «Барселона» забила шесть голов «Эйбару», Месси сделал покер

Завершился поединок пятого тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Эйбаром». Хозяева не заметили должного сопротивления и сумели забить шесть голов, четыре из которых записал на свой счет Лионель Месси.

Сейчас отрыв от мадридского «Реала» у сине-гранатовых равен семи очкам (у «сливочных» матч в запасе).

Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

Барселона – Эйбар – 6:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Месси, 20 (с пенальти); 2:0 – Паулиньо, 38; 3:0 – Суарес, 53; 3:1 – Энрих, 57; 4:1 – Месси, 59; 5:1 – Месси, 62; 6:1 – Месси, 87.

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