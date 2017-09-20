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    Примера. «Барселона» забила шесть голов «Эйбару», Месси сделал покер

    Завершился поединок пятого тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Эйбаром». Хозяева не заметили должного сопротивления и сумели забить шесть голов, четыре из которых записал на свой счет Лионель Месси.

    Сейчас отрыв от мадридского «Реала» у сине-гранатовых равен семи очкам (у «сливочных» матч в запасе).

    Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

    Барселона – Эйбар – 6:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Месси, 20 (с пенальти); 2:0 – Паулиньо, 38; 3:0 – Суарес, 53; 3:1 – Энрих, 57; 4:1 – Месси, 59; 5:1 – Месси, 62; 6:1 – Месси, 87.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 00:49
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 сентября 2017, 11:40

      Месси сделал полупокер....пенальти не считается)

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 сентября 2017, 11:29

      вот это даааааааааа налегке закатывает

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 20 сентября 2017, 11:23

      молодец

      1
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 20 сентября 2017, 10:10

      ай да Месси

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 сентября 2017, 09:47

      Месси, как будто разозлился после ухода Неймара. Начал забивать и за себя и за него)) Типа ничего страшного что ты ушел. Я и сам тут справлюсь)) С победой Барселону.

      1
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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 20 сентября 2017, 09:35

      он случайно забил столько, судья помог

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 сентября 2017, 09:30

      Месси красава!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 09:25

      Мастер своего дела с потрясающим голевым чутьём!!!... 30 лет, а он порхает как бабочка!!...И ему создают условия и он сам творит моменты!!.. Надеюсь, что его игра многих радует и является образцом забивного форварда!!!...))

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 сентября 2017, 08:43

      У него в отеле украли зубную щетку, чего они ждали.

      12
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 20 сентября 2017, 08:29

      Это не показатель для месси, лучше бы опубликовали что Дзадза забил 3 мяча в ворота Малаги за 8 минут и то лучше статья была б, а хотя о чем я если тут глоры Месси собрались)))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > lim0n7 20 сентября 2017, 09:27

      Без обид, но как только вижу фамилию Дзадза, сразу вспоминается пенальти в его исполнении с потрясающим разбегом!!...)) Но и трёха за 8 минут дорогого стоит!!...

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