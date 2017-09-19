Рио Фердинанд: «Бокс поможет мне отвлечься от потери мамы и жены»

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд объяснил, с какой целью решил профессионально заняться боксом. По словам экс-игрока, это поможет ему вымещать эмоции, вызванные смертью близких людей – мамы и супруги.

«Это будет занятием, которое поглотит меня хотя бы на пару лет. Бокс станет способом вымещать мою негативную энергию и злость. Недавно я лишился жены и матери, остался один с тремя детьми. Это очень нелегкое испытание. Кстати, ребята поддержали мое решение.

Я воспринимаю бокс очень серьезно. Это не будет простым развлечением. Считаю это вызовом для себя», – заявил бывший футболист.

Фердинанд выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2014 годы.