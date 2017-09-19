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    Рио Фердинанд: «Бокс поможет мне отвлечься от потери мамы и жены»

    Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд объяснил, с какой целью решил профессионально заняться боксом. По словам экс-игрока, это поможет ему вымещать эмоции, вызванные смертью близких людей – мамы и супруги.

    «Это будет занятием, которое поглотит меня хотя бы на пару лет. Бокс станет способом вымещать мою негативную энергию и злость. Недавно я лишился жены и матери, остался один с тремя детьми. Это очень нелегкое испытание. Кстати, ребята поддержали мое решение.

    Я воспринимаю бокс очень серьезно. Это не будет простым развлечением. Считаю это вызовом для себя», – заявил бывший футболист.

    Фердинанд выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2014 годы.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    19.09.2017 20:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 сентября 2017, 10:37

      Молодец Рио! Удачи в дальнейшем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 19 сентября 2017, 23:27

      Жесть конечно!(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 сентября 2017, 22:28

      мы с тобой Рио!!!ты мужик!

      2
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