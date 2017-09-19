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    Примера оштрафовала «Сельту» за низкую посещаемость матчей

    Испанская «Сельта» получила штраф от властных структур Примеры за низкую посещаемость домашних матчей команды.

    Дело в том, что в текущем сезоне клубы высшего дивизиона Испании обязаны как минимум на 70 процентов заполнять сектора, находящиеся в зоне видимости главной трансляционной камеры. Первым от нововведения «пострадала» команда из Виго, сообщает mktesportivo.com.

    «Сельта», опасаясь продолжения тенденции, снизила цены на центральную трибуну. Команда идет на 17 месте Примеры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 20:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +901

      Krics 19 сентября 2017, 21:28

      Россия пойдет своим путем: только повышение цен на билет привлечет болельщиков на стадион.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 20:31

      Блестящее нововведение!!!!!!!... Штраф за посещаемость, а то картинка ТВ не вдохновляет!!..
      "...опасаясь продолжения тенденции, снизила цены на центральную трибуну..." - вот он рычаг давления на ценообразование!!!!!!!!!!!!!
      Но у нас пока ТВ не на той позиции, что бы диктовать условия!...

      5
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > insider_retro 19 сентября 2017, 20:39

      а если на матч придёт 1000 болельщиков тогда как быть,манекены ставить?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > первый третий с права 19 сентября 2017, 20:43

      Как завлекать на стадион - это пререгатива клубов!.. Если футбол хреновый, тогда в дополнение к нему частушки, выставку авангардистов в перерыве, на центральной трибуне - бесплатная диспасеризация, за воротами оформление страховки и техосмотра.... )))

      2
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > insider_retro 21 сентября 2017, 01:14

      ну сегодня Спартак и Кубань - смотрели на пустые трибуны. Говорят ремонт !!) Чего Сельта не соображает??)

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