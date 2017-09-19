Примера оштрафовала «Сельту» за низкую посещаемость матчей

Испанская «Сельта» получила штраф от властных структур Примеры за низкую посещаемость домашних матчей команды.

Дело в том, что в текущем сезоне клубы высшего дивизиона Испании обязаны как минимум на 70 процентов заполнять сектора, находящиеся в зоне видимости главной трансляционной камеры. Первым от нововведения «пострадала» команда из Виго, сообщает mktesportivo.com.

«Сельта», опасаясь продолжения тенденции, снизила цены на центральную трибуну. Команда идет на 17 месте Примеры.