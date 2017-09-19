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    Матч Кубка России «Томь» – «Краснодар» будет транслироваться на YouТube

    «Краснодар» сообщил, что организует трансляцию матча 1/16 финала Кубка России с «Томью» на своем канале в YouTube. Как сообщает пресс-служба «быков», поединок с томичами не будет показан телеканалом «Матч ТВ».

    «Всеми правами на телевизионную трансляцию матчей Кубка России по футболу сезона-2017/2018 обладает ООО «Национальный спортивный телеканал» («Матч ТВ»). По независящим от нас причинам он не планирует транслировать игру «Томь» – «Краснодар» ни на одном из каналов своей системы.

    Ввиду этого «Краснодар» отправляет в Томск свою видеогруппу с полупрофессиональным телевизионным оборудованием для обеспечения прямой трансляции матча посредством сети интернет на официальном сайте клуба и клубном канале YouTube. Заранее приносим извинения за возможные технические проблемы во время трансляции», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Встреча между «Томью» и «Краснодаром» пройдет в среду на стадионе «Труд» в Томске. Начало – в 15:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    19.09.2017 18:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +97

      FC_MORDOVIA 20 сентября 2017, 16:03

      https://www.youtube.com/watch?v=rpzDj30XwqU

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 19 сентября 2017, 20:08

      Молодцы БЫКИ!Так держать!Удачи Вам,пора КУБОК РОССИИ Вам забирать!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Бугимен 19 сентября 2017, 21:00

      лучше лч выйти

      1
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 19 сентября 2017, 20:05

      да на ютубе постоянно кто-то транслирует футбол помимо клубов.Кто тему секёт тот с лайф тв смотрит через сопкаст или торрент,удивили блин халявой.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > первый третий с права 19 сентября 2017, 21:00

      дело не в понтах, а то что срачтв опять один из ведущих клубов побрил, видимо надписи москва не обнаружили

      1
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > карасевщина 19 сентября 2017, 21:28

      кубковые матчи вроде не показывают по обычному тв?

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 19 сентября 2017, 19:10

      Молодцы!!Все правильно сделали!!И пусть Канделаки и компании будет стыдно!!!

      3
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