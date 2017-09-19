Матч Кубка России «Томь» – «Краснодар» будет транслироваться на YouТube

«Краснодар» сообщил, что организует трансляцию матча 1/16 финала Кубка России с «Томью» на своем канале в YouTube. Как сообщает пресс-служба «быков», поединок с томичами не будет показан телеканалом «Матч ТВ».

«Всеми правами на телевизионную трансляцию матчей Кубка России по футболу сезона-2017/2018 обладает ООО «Национальный спортивный телеканал» («Матч ТВ»). По независящим от нас причинам он не планирует транслировать игру «Томь» – «Краснодар» ни на одном из каналов своей системы.

Ввиду этого «Краснодар» отправляет в Томск свою видеогруппу с полупрофессиональным телевизионным оборудованием для обеспечения прямой трансляции матча посредством сети интернет на официальном сайте клуба и клубном канале YouTube. Заранее приносим извинения за возможные технические проблемы во время трансляции», – говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча между «Томью» и «Краснодаром» пройдет в среду на стадионе «Труд» в Томске. Начало – в 15:00 по московскому времени.