Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан сообщил, что продлил контракт с «Реалом»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что подписал новое соглашение с мадридцами. Тем не менее официального объявления клубом сделано пока не было. Нынешний контракт специалиста истекает рассчитан до июля 2018 года. По информации источника, француз подпишет новый трехлетний договор с зарплатой 8 миллионов евро в год.

    «Что касается контракта, то он уже продлен, однако это ничего не означает. Меня волнует сегодняшний день, я не заглядываю далеко, это сложно», – сказал Зидан.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2017 17:54
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 19 сентября 2017, 20:35

      Заслуженно! Удачи Зизу и дальше в Реале!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 сентября 2017, 19:51

      Надеюсь, что игроки его не сольют как Карреру в "Спартаке". Удачи,Зизу!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      rasim05 19 сентября 2017, 18:10

      В прошлом сезоне Зидан грамотно подтянул молодежь, которая смогла раскрыться. Но при этом не испортил отношения со звездами. Смог найти баланс. При нем Реал стал на голову выше. Удачи тебе Зизу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 18:04

      Зидан был велик, как футболист!... Теперь он формируется как мудрый и великий тренер!!!... Он только в начале этого пути!!..

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11