Зидан сообщил, что продлил контракт с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что подписал новое соглашение с мадридцами. Тем не менее официального объявления клубом сделано пока не было. Нынешний контракт специалиста истекает рассчитан до июля 2018 года. По информации источника, француз подпишет новый трехлетний договор с зарплатой 8 миллионов евро в год.

«Что касается контракта, то он уже продлен, однако это ничего не означает. Меня волнует сегодняшний день, я не заглядываю далеко, это сложно», – сказал Зидан.