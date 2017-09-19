Клопп: «Мне что, поехать на игру с «Лестером» в Кубке лиги с белым флагом?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключает активности красных в зимнее трансферное окно. При этом специалист уверен, что и нынешнего состава хватит для выступления на четырех фронтах.

Сегодня мерсисайдцам предстоит провести выездной матч 1/16 финала Кубка английской лиги с «Лестером». Начало – в 21:45 по московскому времени.

«На сегодняшний день у нас есть ресурсы, но мы посмотрим, как это все будет выглядеть в январе.

Какова моя альтернатива? Поехать в Лестер с белым флагом и сказать им: «Если хотите выйти в полуфинал, то сделайте это, потому что «Ливерпуль» не хочет принимать в этом участия»?

В настоящий момент у нас есть игроки и думаю, состав достаточно обширен для игры в различных турнирах и прохождения в них как можно дальше. Это и есть наш текущий план.

Поглядим, как все будет происходить в январе, но сейчас я чувствую себя вполне комфортно, когда я думаю о различных возможностях использования игроков и привлечения их в разных матчах», – сказал Клопп.