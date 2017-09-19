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    Клопп: «Мне что, поехать на игру с «Лестером» в Кубке лиги с белым флагом?»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключает активности красных в зимнее трансферное окно. При этом специалист уверен, что и нынешнего состава хватит для выступления на четырех фронтах.

    Сегодня мерсисайдцам предстоит провести выездной матч 1/16 финала Кубка английской лиги с «Лестером». Начало – в 21:45 по московскому времени.

    «На сегодняшний день у нас есть ресурсы, но мы посмотрим, как это все будет выглядеть в январе.

    Какова моя альтернатива? Поехать в Лестер с белым флагом и сказать им: «Если хотите выйти в полуфинал, то сделайте это, потому что «Ливерпуль» не хочет принимать в этом участия»?

    В настоящий момент у нас есть игроки и думаю, состав достаточно обширен для игры в различных турнирах и прохождения в них как можно дальше. Это и есть наш текущий план.

    Поглядим, как все будет происходить в январе, но сейчас я чувствую себя вполне комфортно, когда я думаю о различных возможностях использования игроков и привлечения их в разных матчах», – сказал Клопп.

    Источник: Skysports

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    19.09.2017 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Shadowsayler 20 сентября 2017, 10:23

      Ну так сказал так и получилось!

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 19 сентября 2017, 19:05

      давно слежу за ним..больше эмоций и пиарства ну и набор игроков богатых..

      -1
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 19 сентября 2017, 19:04

      Нервничает Клопп.

      -1
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