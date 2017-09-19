Гендиректор «Тосно»: «Пусть Федун говорит, что хочет. Заболотный забьет еще много таких мячей, как «Спартаку»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал слова президента «Спартака» Леонида Федуна о нападающем тосненцев Антоне Заболотном.

Форвард поразил ворота красно-белых на 90-й минуте матча 10-го тура РФПЛ, принеся своей команде ничью. После игры Федун заявил следующее: «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал».

«Пусть Федун говорит, что хочет. Уверен, что Заболотный забьет еще много таких мячей, как «Спартаку». И даже лучше!

Заболотный – прекрасный нападающий, он пытается забивать даже ударом через себя. Со «Спартаком» он бил ножницами, кажется, уже в третий раз. Антон все ближе и ближе к цели, так что скоро надеемся на его гол через себя», – сказал Матюшенко.

Всего в нынешнем сезоне на счету Заболотного три гола в 10-ти поединках.