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    Гендиректор «Тосно»: «Пусть Федун говорит, что хочет. Заболотный забьет еще много таких мячей, как «Спартаку»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал слова президента «Спартака» Леонида Федуна о нападающем тосненцев Антоне Заболотном.

    Форвард поразил ворота красно-белых на 90-й минуте матча 10-го тура РФПЛ, принеся своей команде ничью. После игры Федун заявил следующее: «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал».

    «Пусть Федун говорит, что хочет. Уверен, что Заболотный забьет еще много таких мячей, как «Спартаку». И даже лучше!

    Заболотный – прекрасный нападающий, он пытается забивать даже ударом через себя. Со «Спартаком» он бил ножницами, кажется, уже в третий раз. Антон все ближе и ближе к цели, так что скоро надеемся на его гол через себя», – сказал Матюшенко.

    Всего в нынешнем сезоне на счету Заболотного три гола в 10-ти поединках.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2017 16:37
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 20 сентября 2017, 10:58

      Ох, сглазишь. ;-)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2017, 20:38

      а этот Матюшенко что ждёт что бы он все мячи через себя забивал вот фантазер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 19 сентября 2017, 20:02

      как бы в этом сезоне это не был его последний мяч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 19 сентября 2017, 19:06

      Конечно знал. Ведь именно он заносил боковому поэтому он точно знал. Единственно берут сомнения что у Тосно хватит финансов проплачивать всех боковых в лиге а без них антошка не забивает. Точнее без их помощи.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +527

      трениришко > takca 19 сентября 2017, 22:38

      зенит оплатит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 19 сентября 2017, 18:21

      Вот хрен с бугра,знал он!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8021

      nik55 19 сентября 2017, 18:05

      Гендиректор «Тосно тебе сколько лет, что сказал Федун - забил нам на самом флажке все про Фому а ты про Ерему

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 19 сентября 2017, 17:44

      На всякий случай свечку в храме поставте! А вдруг.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 19 сентября 2017, 17:20

      С таким желанием и самоотдачей, еще сраптаку парочку закинет в ответке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 19 сентября 2017, 16:57

      а сколько лет Заболотному?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > MAGOMED2000 19 сентября 2017, 17:00

      26

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 > Diesel133 19 сентября 2017, 17:01

      Ровесник Кокоши получается,надежда всей России)

      3
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