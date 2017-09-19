Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бартомеу: «Ливерпуль» хотел 200 миллионов за Коутиньо, но «Барселона» могла предложить максимум 120»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил, что каталонцы пытались приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно. По словам руководителя, сине-гранатовые не были готовы заплатить за бразильца требуемую сумму в размере 200 миллионов евро.

    «Ливерпуль» требовал 200 миллионов евро, однако мы не могли пойти на такие условия. Предложение «Барселоны» составляло менее 100 миллионов, но с бонусами эта сумма могла возрасти до 120 миллионов», – сказал Бартомеу.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2017 14:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      ElmaddinV 21 сентября 2017, 17:01

      Они просто запугали их ценой, как запугал отец Шурыгиной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 сентября 2017, 20:00

      Уверен,что уже больше чем за 80 лямов его никогда и никому на продадут, чуйка не сработала у клоповников

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 19 сентября 2017, 15:42

      Коутиньо двести уж точно не заслуживает,также как и Неймар 222!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 19 сентября 2017, 15:13

      Вы ж за продажу бразильца 222 получили ) почему не могли двести отдать)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 сентября 2017, 14:29

      Жмоты)

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11