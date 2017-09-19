Бартомеу: «Ливерпуль» хотел 200 миллионов за Коутиньо, но «Барселона» могла предложить максимум 120»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил, что каталонцы пытались приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно. По словам руководителя, сине-гранатовые не были готовы заплатить за бразильца требуемую сумму в размере 200 миллионов евро.

«Ливерпуль» требовал 200 миллионов евро, однако мы не могли пойти на такие условия. Предложение «Барселоны» составляло менее 100 миллионов, но с бонусами эта сумма могла возрасти до 120 миллионов», – сказал Бартомеу.