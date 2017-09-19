Месси просил руководство «Барселоны» приобрести у «Атлетико» Сауля и Гризманна

Прошедшим летом «Барселона» пытался приобрести двух игроков «Атлетико».

По информации источника, каталонский клуб был готов выкупить у мадридцев полузащитника Сауля и нападающего Антуана Гримзанна за сумму отступных, прописанную в их контрактах. Интересно, что на покупке обоих футболистов настаивал форвард сине-гранатовых Лионель Месси, особенно на приобретении 26-летнего француза.

В течение лета Сауль продлил свой контракт до 2026 года с увеличением отступные до 150 миллионов, что спутало все планы сине-гранатовым. «Барселона» попыталась заполучить Гризманна, однако наткнулась на аналогичную ситуацию: клуб ранее с согласия игрока увеличил сумму выкупа со 100 до 200 миллионов.

В итоге каталонцы предложили за Гризманна 140 миллионов евро, но получили отказ.