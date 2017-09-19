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    Месси просил руководство «Барселоны» приобрести у «Атлетико» Сауля и Гризманна

    Прошедшим летом «Барселона» пытался приобрести двух игроков «Атлетико».

    По информации источника, каталонский клуб был готов выкупить у мадридцев полузащитника Сауля и нападающего Антуана Гримзанна за сумму отступных, прописанную в их контрактах. Интересно, что на покупке обоих футболистов настаивал форвард сине-гранатовых Лионель Месси, особенно на приобретении 26-летнего француза.

    В течение лета Сауль продлил свой контракт до 2026 года с увеличением отступные до 150 миллионов, что спутало все планы сине-гранатовым. «Барселона» попыталась заполучить Гризманна, однако наткнулась на аналогичную ситуацию: клуб ранее с согласия игрока увеличил сумму выкупа со 100 до 200 миллионов.

    В итоге каталонцы предложили за Гризманна 140 миллионов евро, но получили отказ.

    Источник: AS

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    19.09.2017 12:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11240

      alp 19 сентября 2017, 16:28

      футболисты окуевают от своей значимости... а чо не сразу 100% ФКБ и трон впридачу?

      0
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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 19 сентября 2017, 14:44

      руки прочь карлик! Они в манчестер перейдут

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус 19 сентября 2017, 14:28

      Если не брать Месси и Роналду, сейчас Гризманн выглядит даже предпочтительнее Неймара того же. Если убрать весь пиар. Поэтому если бы барса заменила Неймара Гризманном это было бы просто шикарно. А так, посмотрим на новенького молодого таланта барсы

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Жентус 19 сентября 2017, 20:04

      это усманчик то молодой талант???,дык загремел пацан, да надолго очень..печалька, однако..

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 сентября 2017, 13:46

      Гризман хорош на контратаках, не думаю что он подойдет барселоне в позиционных атаках. Если я не прав жду адекватные мысли, только без эмоций.

      1
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      Рейтинг: +25

      mellanxollik > Павел Буре 19 сентября 2017, 13:54

      В целом согласен, у него поставлена игра на контратаках. А а Барсе хорошая школа именно позиционки. Есть шанс, что Гризманн прибавит и в этом компоненте и станет мегакосмос. Но есть шанс и потеряться на лавке. Тут от него самого зависит, но я думаю он первый кто заинтересован в хорошем результате )) Я болела Атлетико, но переход именно в барсу я перенесу проще всего

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 сентября 2017, 13:22

      Да он вообще какого хрена лезет в эту кухню? твоя задача играть Лео, а не просить игроков покупать.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 12:50

      Тенденция такая объявилась... Клубы готовы терять ценных игроков, но за баснословные деньги, которые априори не отражают их стоимость!!..)) Вот и прописывают теперь 100, 200, 300 лимонов отступных... А там без разницы, кто их заплатит - клуб или игрок (как Неймар)...

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 сентября 2017, 12:47

      и в итоге купили другого француза который во втором матче сломался....

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