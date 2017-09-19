Гендиректор «Уфы»: «Ошибки судьи в матче с «Зенитом» были явные»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что второй гол «Зенита» в ворота его команды в матче 10-го тура российской Премьер-лиги был забит с нарушением правил. Он уверен, что судья не увидел момент, когда мяч покинул пределы поля.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Уфа» закончился со счетом 3:0.

«Не могу сказать, что ошибки арбитра сильно повлияли на исход нашего матча с «Зенитом», но второй гол точно отразился на игроках. Мы могли включиться в игру, если бы реализовали свои шансы. А тут засчитывают такой гол, после которого сложно вернуться. Ошибки судьи были явные, даже не надо обращаться к компетентным органам. Любому человеку с обычным зрением эпизод понятен – мяч ушел за пределы поля. Почему боковой арбитр принимает такие решения? «Зенит» забивал «Уфе», а на него нашло затмение в это время или он зажмурился. Бывают такие человеческие моменты.

Уверен, что глава судейского комитета Будогосский разберет этот вопрос. Наверно, тоже расскажет, что боковой зажмурился. Это как один из вариантов ответа. Тут ничего не поделать. Просто этот эпизод в очередной раз доказывает, что в российском футболе не обойтись без прогресса. Я говорю о системе видеоповторов и фиксации голов. В этом розыгрыше чемпионата России было уже несколько грубых ошибок судей, которое приводили к голу. Я говорю не только про наши матчи. Это тенденция. Нам остается надеяться на лучшее.

Что касается самого матча, то «Зенит» победил абсолютно по делу. Соперник показывал хороший футбол, и надо его за это поблагодарить. К сожалению, мы не смогли ничего противопоставить питерской команде. Понятно, что есть судейские ошибки, но результат закономерен», — сказал Газизов.