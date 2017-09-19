Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Уфы»: «Ошибки судьи в матче с «Зенитом» были явные»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что второй гол «Зенита» в ворота его команды в матче 10-го тура российской Премьер-лиги был забит с нарушением правил. Он уверен, что судья не увидел момент, когда мяч покинул пределы поля.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Уфа» закончился со счетом 3:0.

    «Не могу сказать, что ошибки арбитра сильно повлияли на исход нашего матча с «Зенитом», но второй гол точно отразился на игроках. Мы могли включиться в игру, если бы реализовали свои шансы. А тут засчитывают такой гол, после которого сложно вернуться. Ошибки судьи были явные, даже не надо обращаться к компетентным органам. Любому человеку с обычным зрением эпизод понятен – мяч ушел за пределы поля. Почему боковой арбитр принимает такие решения? «Зенит» забивал «Уфе», а на него нашло затмение в это время или он зажмурился. Бывают такие человеческие моменты.

    Уверен, что глава судейского комитета Будогосский разберет этот вопрос. Наверно, тоже расскажет, что боковой зажмурился. Это как один из вариантов ответа. Тут ничего не поделать. Просто этот эпизод в очередной раз доказывает, что в российском футболе не обойтись без прогресса. Я говорю о системе видеоповторов и фиксации голов. В этом розыгрыше чемпионата России было уже несколько грубых ошибок судей, которое приводили к голу. Я говорю не только про наши матчи. Это тенденция. Нам остается надеяться на лучшее.

    Что касается самого матча, то «Зенит» победил абсолютно по делу. Соперник показывал хороший футбол, и надо его за это поблагодарить. К сожалению, мы не смогли ничего противопоставить питерской команде. Понятно, что есть судейские ошибки, но результат закономерен», — сказал Газизов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2017 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии46
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      stachel 19 сентября 2017, 18:13

      А я не уверен на 100% что мяч ПОЛНОСТЬЮ пересек линию. И это после 30 просмотров повтора! А как судье, в динамике?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > stachel 20 сентября 2017, 09:29

      Уходить в грузчики.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 19 сентября 2017, 15:33

      Только видеоповторы смогут ПОБЕДИТЬ судейскую скандальную работу в нашем чемпионате, согласно цены вопроса!!!
      Мяч ДВАЖДЫ!!!!!! и ПОЛНОСТЬЮ!!!! ПЕРЕСЕКАЛ линию ворот Уфы! ДВАЖДЫ!!!
      Новый судейский СКАНДАЛ в Питере!!!
      Первый раз мяч полностью ПЕРЕСЁК линию ворот Уфы при подаче Нобоа, НЕПОСРЕДСТВЕННО, с углового!!!
      Мяч по дуге ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот ещё до того, как Дриусси, находясь ВНЕ ПРЕДЕЛОВ поля, попал мячом в руку игроку Уфы!
      Это отлично видно при видеоповторе.
      Боковой ПРОПУСТИЛ и сделал вид, что не заметил!
      Второй раз мяч вышел за пределы поля и ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот, когда уже, за пределами поля, Дриусси попадает в руку игроку Уфы!
      Игрок Уфы НЕ ИГРАЛ руками! НЕ ИГРАЛ!!!
      Мяч ПОЛНОСТЬЮ вышел за пределы поля и полностью пересёк линию ворот Уфы, и только после этого, Дриусси сильно ударил по мячу, с метра, и попадает в руку игроку Уфы!
      Игрок Уфы физически не мог среагировать на это попадание!!!
      Мяч летел не в ворота, а летел в поле, параллельно воротам Уфы!
      Есть новый судейский скандал!
      Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ!!!
      ГРУБЕЙШАЯ ошибка бокового и арбитра Галимова.
      Как теперь Будогосский будет отмазывать арбитра Галимова???
      А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
      Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
      Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.

      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
      - Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах!
      Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
      И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!
      Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 сентября 2017, 14:20

      Сегодня на 8-16 все ржали над этим шапито с пенальти.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 19 сентября 2017, 13:34

      Ну значит так оно и было зачем таких судей допускают до таких матчей позор судейскому корпусу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > Зенит 12 19 сентября 2017, 13:50

      Ну наверное клеймить позором тоже будет не очень справедливо если только замедлить воспроизведение тогда только видно да и то не очевидно что мяч полностью покинул поле, а во время игры такие не свистятся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 сентября 2017, 13:15

      прежде чем плакаться надо на свои ошибки посмотреть, а не на судейские встали бы автобусом как это делал Ростов и Динамо и Зенит бы не забил и уехали бы с ачком на щите, а так винить надо самих себя, а не моргнувшего судейку он же человек, а не компьютер ему моргать треба

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > Garrincha58 19 сентября 2017, 13:36

      Мастер ну выйди и покажи свою игру на поле а мы посмотрим совеитовать все могут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Sasha1086 19 сентября 2017, 13:14

      Ребята самое главное, что даже отменить этот спорный мяч, Зенит все равно по делу выиграл этот матч!!! Первые 20 мин питерцы катком ездили по уфимцем! Зенит чемпион!!! Ждем встречи с Краснодаром!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 19 сентября 2017, 13:08

      Даже если мяч покинул поле, то игрок вправе распускать свои руки только после свистка арбитра , то есть после остановки игры. Я так понимаю, игроки Уфы взяли на себя эту функцию. А судья с этим не согласился. За то и пенка.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      Zenit_72 19 сентября 2017, 12:59

      Комментатор уже после эпизода разъяснил, что в штрафной было две руки, одна до, другая после спорного момента и судья среагировал на первую руку. Правда комментатор тот еще клоун. То у него уфимский игрок сам себе бровь разбил (странный какой), то Какорину надо желтую влепить за то что в лицо локоть поймал. В общем будем подождать. Наверняка на КДК разберут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 19 сентября 2017, 12:43

      По-моему очевидно, что судьи в России из года в год помогают двум командам - Зениту и Тереку. Иногда даже тогда, когда и помощь не нужна...В хоккее тоже самое - все делается в угоду СКА (имею в виду липовый потолок зарплат).

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +722

      Urry > Aleksandr_1986_Spb_ 19 сентября 2017, 13:05

      Так Вы скажите, кому надо помогать, будут помогать правильным командам)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Urry 19 сентября 2017, 13:09

      Так хочется-то чтоб была реальная конкуренция как в футболе, так и в хоккее...Никому не надо помогать...Про хоккей с вашего позволения еще раз: если есть потолок зарплат, то он должен быть четким и единым для всех...Вот мне российский хоккей смотреть уже не интересно стало...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > Aleksandr_1986_Spb_ 19 сентября 2017, 13:51

      А по моему очевидно что помогают Спартаку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 сентября 2017, 12:31

      Пенальти был липовый.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11