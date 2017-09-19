Капитан «Ньюкасла» получает от мамы по пять фунтов за каждый гол

Во-во, лучше бы клубы так и платили им, вместо миллионов долларов!
Хоть где-то справедливость в футбольных зарплатах есть))
Мама капитана «Ньюкасла» Джамала Ласселлса рассказала, что до сих пор платит своему сыну за каждый забитый гол.
«Это стоило мне состояния. Еще когда он был в академии «Ноттингема», всегда получал по пять фунтов за каждый гол», – написала мама Ласселлса в твиттере после матча со «Сток Сити».
В матче пятого тура английской Премьер-лиги со «Сток Сити» (2:1) Джамал забил один из мячей. Всего на его счету в этом сезоне два гола в пяти матчах.
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— jill lascelles (@JillLascelles) 16 сентября 2017 г.