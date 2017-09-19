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    Капитан «Ньюкасла» получает от мамы по пять фунтов за каждый гол

    Мама капитана «Ньюкасла» Джамала Ласселлса рассказала, что до сих пор платит своему сыну за каждый забитый гол.

    «Это стоило мне состояния. Еще когда он был в академии «Ноттингема», всегда получал по пять фунтов за каждый гол», – написала мама Ласселлса в твиттере после матча со «Сток Сити».

    В матче пятого тура английской Премьер-лиги со «Сток Сити» (2:1) Джамал забил один из мячей. Всего на его счету в этом сезоне два гола в пяти матчах.

    Источник: Twitter

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    19.09.2017 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 сентября 2017, 11:24

      Во-во, лучше бы клубы так и платили им, вместо миллионов долларов!
      Хоть где-то справедливость в футбольных зарплатах есть))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 11:04

      Британское воспитание с имперскими замашками и монархическим уклоном!!...))

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