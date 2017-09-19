Тренер «Амкара» Алексич: «Локомотив» ничем не удивил»

Тренер «Амкара» Горан Алексич заявил, что «Локомотив» не смог удивить пермскую команду в матче 10-го тура чемпионата России. По его словам, победа гостей была закономерной.

«Локомотив» ничем не удивил. Все было так, так и ожидали. Они много играли в пас, пытались проникнуть через центральную линию обороны, исполнили очень много навесов, стандартов. Мы ко всем этим моментам готовились.

Конечно, самое главное, что использовали свои моменты. Оборонялись, боролись. Игроки отдали все силы на поле. Считаем, что результат матча оказался закономерным», – заявил Алексич.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Амкар» закончился со счетом 0:1.