Анчелотти готов решать сложные задачи для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что не терял интерес к своей работе.

«Нет, я все еще испытываю огромную страсть к футболу и работе в этой сфере. Мне нравится решать сложные задачи для своей команды.

Нет смысла отрицать, что в последнее время мы не смогли показать игру соответствующего уровня. Но правда и то, что мы выиграли шесть матчей из семи», – сказал Анчелотти Sport1.de.

«Бавария» в текущем сезоне после четырех туров немецкой Бундеслиги имеет на своем счету девять очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице.