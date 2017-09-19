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    Анчелотти готов решать сложные задачи для «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что не терял интерес к своей работе.

    «Нет, я все еще испытываю огромную страсть к футболу и работе в этой сфере. Мне нравится решать сложные задачи для своей команды.

    Нет смысла отрицать, что в последнее время мы не смогли показать игру соответствующего уровня. Но правда и то, что мы выиграли шесть матчей из семи», – сказал Анчелотти Sport1.de.

    «Бавария» в текущем сезоне после четырех туров немецкой Бундеслиги имеет на своем счету девять очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 08:06
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