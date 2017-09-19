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    Горецка станет рекордсменом «Шальке-04» по зарплате

    Руководство «Шальке-04» разрабатывает условия, которые позволят удержать полузащитника Леона Горецку от перехода в другой клуб. Клуб готов повысить зарплату футболисту до 10 миллионов евро в год, что является внутренним рекордом.

    Ранее сообщалось, что в «Шальке» работали над снижением общей платежной ведомости. Клубу удалось снизить потолок с 80 до 50 миллионов евро, а средняя зарплата в немецком клубе сейчас составляет 2-2,5 млн евро.

    Напомним, что действующий контракт Горецки с «Шальке» рассчитан до середины 2018 года. Интерес к 22-летнему футболисту проявляли многие клубы, среди которых «Ювентус», «Интер», «Барселона».

    Источник: Kicker.de

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    19.09.2017 07:57
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 сентября 2017, 12:30

      Лучше бы отпустили его.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 сентября 2017, 10:09

      Какие 10 ? в Баварии таких зп нет.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > ItalianFootball 19 сентября 2017, 10:46

      Ну тут ты загнул , есть такие зарплаты в Баварии , более того , даже в Боруссии есть Ройс , который получает те самые 10 лямов ...Другое дело что самому Шальке это непосильная ноша , да и для Горецки , это как то через чур

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > К.Серж.А 20 сентября 2017, 10:25

      Проснись и погугли ЗП игроков Баварии в 2017 году.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > ItalianFootball 20 сентября 2017, 11:49

      Знаешь можно на разные источники наткнутся , ты наверное наткнулся на источник , где показаны данные после уплаты налогов .
      Еще в прошлом году говорилось что зарплата Нойера по новому контракту выросла до 15 миллионов евро в год. Тот же Кроос когда уходил из Баварии - хотел чтобы ему платили наравне с лидерами Баварии , и требовал эти самые 10 лямов....

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > К.Серж.А 21 сентября 2017, 10:26

      Ты эту же инфу получаешь из этих же СМИ. Так что кто из нас прав только в офисе Баварии могут определить)

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > ItalianFootball 21 сентября 2017, 20:34

      Ну а твоя инфа прям не из СМИ ? Я лично считаю - и твоя и моя инфа правильная , но с разницей - до и после уплаты налогов ... А так реально подумай - разве мог бы Дортмунд обеспечить своего игрока лучшим контрактом , чем Бавария своих лучших игроков?

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > К.Серж.А 22 сентября 2017, 10:01

      Сделать ставку на 1 звезду могут многие команды, вопрос надобности и адекватности, так что да - Дортмунд, одному явному лидеру, Ройсу, может выделить такую сумму, НО, зная их прагматизм вряд ли.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > ItalianFootball 22 сентября 2017, 12:23

      Ну так Бавария же не Дортмунд , и на зарплаты они тратят сумму более чем в два раза большую , чем собственно Дортмунд ... И спокойно тратят на зарплаты лидеров около 10 лямов в год.

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      ItalianFootball > К.Серж.А 23 сентября 2017, 09:52

      Бавария, между строк, тоже взяла курс на экономию, почитай. Анчелотти в ужасе.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > ItalianFootball 23 сентября 2017, 10:46

      Курс на экономию ? Она на этом курсе уже десятки лет ... Это Германия , тут клубы не сорят деньгами , даже тот же РБ Лейпциг. А все эти разговоры основаны на двух вещах , то что купили Неймара - за 222 ляма , а Бавария сказала , что для нас ничего не изменилось. Ведь по сути Хамес Родригес - это не игрок , для экономии. Тот же Толиссо - по факту - самое дорогое приобритение Баварии за всю ее историю . Ну а вторая причина по которой как ты говоришь что они взяли курс на экономию , в том что после ухода Лама , Бадштубера , с понижением значимости в команде Мюллера, у Баварии мало своих воспитанников , боссы Баварии давят на Анчелотти что бы он больше доверял молодежи и нашел себе кого из молодежки . Бавария в 5-ке самых богатых клубов мира , и то что для нее экономия , для многих клубов предел мечтаний. Поэтому то что ты тут говоришь , что в составе Баварии нету игроков с окладом 10 лямов , полная чушь , как я и говорил вероятнее всего ты видел чистые зарплаты, то есть после уплаты налогов.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > К.Серж.А 26 сентября 2017, 10:06

      Кое-что конечно по делу ты сказал, но на Бадштубера никогда в серьёз и не смотрели, уход Лама был ожидаем, и с чего мысли что Лейпциг должен деньгами сорить ???

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > ItalianFootball 26 сентября 2017, 18:00

      Ну не сказать , что всерьез никогда нерасчитывали , когда они прошлой зимой отдавали Бадштубера в аренду , Бавария еще думала , что он вернется на свой уровень , который показывал до всех этих травм ... Все таки когда то был основным в Баварии + основным игроком сборной Германии. Просто раньше было 5 игроков молодежки в составе , сейчас 3 , вот боссы и давят на Анчелотти ... А Лейпциг как пример - многие видя их покупки говорят что они сорят деньгами , но по факту никаких лишних трат , грамотное вкладывание средств.

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 19 сентября 2017, 09:34

      Газпром мечты сбываются)

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