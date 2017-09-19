Горецка станет рекордсменом «Шальке-04» по зарплате

Руководство «Шальке-04» разрабатывает условия, которые позволят удержать полузащитника Леона Горецку от перехода в другой клуб. Клуб готов повысить зарплату футболисту до 10 миллионов евро в год, что является внутренним рекордом.

Ранее сообщалось, что в «Шальке» работали над снижением общей платежной ведомости. Клубу удалось снизить потолок с 80 до 50 миллионов евро, а средняя зарплата в немецком клубе сейчас составляет 2-2,5 млн евро.

Напомним, что действующий контракт Горецки с «Шальке» рассчитан до середины 2018 года. Интерес к 22-летнему футболисту проявляли многие клубы, среди которых «Ювентус», «Интер», «Барселона».