Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гончаренко готов отпустить Головина в «Арсенал»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко готов отпустить полузащитника своей команды Александра Головина в лондонский «Арсенал», если поступит такое предложение.

    «Интерес «Арсенала» к Головину? Я бы пришел к Гинеру и сказал: «Если вы согласны – я тоже согласен».

    Мы не имеем права чинить препятствий, если это топ-клуб и топ-чемпионат, а игрок находится в том возрасте, когда растет», – сказал Гончаренко в эфире программы «После футбола».

    Напомним, ранее сообщалось, что «Арсенал» следит за Головиным.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2017 07:07
    Рекомендуем
    Комментарии46
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 20 сентября 2017, 06:29

      Рано,надо в физике добавить,ещё годик хотя-бы, главное чтобы как дзагу в момент когда надо уходить и есть предложения не сломали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 19 сентября 2017, 21:59

      не долго ли слух ходит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 сентября 2017, 17:51

      когда бомбардир будет правильно писать фамилию тренера Ганчаренко?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 19 сентября 2017, 16:13

      Неужели расчет на Кучаева...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 сентября 2017, 15:45

      Надо сделать по-умному. Пустить слух, что Головина собирается купить какой-нибудь средненький европейский клуб за некоторую цену. Вот тогда то у Арсенала и других английских клубов уже не будет время на раздумие и они мигом отправят своё предложение о покупке с большей ценой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 19 сентября 2017, 14:49

      а стоит ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      6orda4ok 19 сентября 2017, 12:40

      нищеброд гинер может и за копейки сбагрить

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik > 6orda4ok 19 сентября 2017, 18:05

      когда это ты видел чтобы гинер себя денег лишил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 сентября 2017, 11:38

      Врядли канониры возьмут Головина, Третий состав что ли им укреплять на Кубок Англии играть. Головин повторит судьбу Дзагоева - вечно молодой вечно перспективный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 19 сентября 2017, 11:18

      да какой там арсенал...сезон бы стабильно отыграл...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 19 сентября 2017, 11:15

      Всё это конечно не плохо, вот только кто-же престиж российского футбола будет поднимать, купленные на сезон легионеры?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11