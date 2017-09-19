Гончаренко готов отпустить Головина в «Арсенал»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко готов отпустить полузащитника своей команды Александра Головина в лондонский «Арсенал», если поступит такое предложение.

«Интерес «Арсенала» к Головину? Я бы пришел к Гинеру и сказал: «Если вы согласны – я тоже согласен».

Мы не имеем права чинить препятствий, если это топ-клуб и топ-чемпионат, а игрок находится в том возрасте, когда растет», – сказал Гончаренко в эфире программы «После футбола».

Напомним, ранее сообщалось, что «Арсенал» следит за Головиным.