Манчини выразил мнение, что у Дзюбы есть потенциал раскрываться дальше

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0) оценил игру нападающего Артема Дзюбы.

В данной встрече форвард провел на поле всю игры и не отметился результативными действиями.

«Дзюба – такой же игрок, как и все. Он постепенно доходит до своих оптимальных кондиций, поэтому все чаще выходит в основе. У него еще есть потенциал раскрываться и дальше», – сказал Манчини.