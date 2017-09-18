Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини выразил мнение, что у Дзюбы есть потенциал раскрываться дальше

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0) оценил игру нападающего Артема Дзюбы.

    В данной встрече форвард провел на поле всю игры и не отметился результативными действиями.

    «Дзюба – такой же игрок, как и все. Он постепенно доходит до своих оптимальных кондиций, поэтому все чаще выходит в основе. У него еще есть потенциал раскрываться и дальше», – сказал Манчини.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2017 23:22
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +213

      Pangolin 19 сентября 2017, 06:54

      Если Манчини и Дзюбу расшевелит, то можно и на Лигу замахнуться...еще бы сыграться команде - вообще жарить будут...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 19 сентября 2017, 04:54

      Скорее потенциал Дзюбы закрывается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      сашка0714 19 сентября 2017, 00:54

      Старался еще бы чаще получалось а то мысли опережают действия

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 сентября 2017, 00:20

      Дзюба все портил зачем он снова его выпустил а Кокорина на фланг ведь есть Полоз считаю Ерохин Дзюба и Смольников самые бесполезные игроки в команде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 00:05

      Дзюба стараться начал. Задолжал Кокорину до 35 голов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 сентября 2017, 23:35

      Во всяком случае, он его заставил стараться. И дал шанс.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 > Бриг 18 сентября 2017, 23:39

      = заставил стараться. И дал шанс.=
      Тут полностью согласен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 18 сентября 2017, 23:34

      Мне кажется что Дзюба не совсем подходит под игру Манчини.Просто тренер дипломатично выразился.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11