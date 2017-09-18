Кокорин – о статусе лучшего бомбардира РФПЛ: «В чем мой секрет? Ни в чем»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ставший автором одного из голов в матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0), поделился мнением о своих успехах.

На данный момент форвард с семью голами является лучшим бомбардиром чемпионата России.

«Мне хорошо в роли лучшего бомбардира команды, главное, что выигрываем. В чем мой секрет? Ни в чем», – сказал Кокорин.