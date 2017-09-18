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    Кокорин – о статусе лучшего бомбардира РФПЛ: «В чем мой секрет? Ни в чем»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ставший автором одного из голов в матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0), поделился мнением о своих успехах.

    На данный момент форвард с семью голами является лучшим бомбардиром чемпионата России.

    «Мне хорошо в роли лучшего бомбардира команды, главное, что выигрываем. В чем мой секрет? Ни в чем», – сказал Кокорин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2017 23:01
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +709

      monser08 19 сентября 2017, 16:12

      Правильно Саня, никому не выдавай секрет. Аршавин когда забивал вобще рот пальцем прикрывал, хотя его сильно пёрло что то ляпнуть, ну и как результат - забивал.Так что молчи - удачи и новых результативных игр .

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 сентября 2017, 12:05

      Пить меньше стал наверно))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 сентября 2017, 05:48

      Хочет на ЧМ, что не понятно.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 19 сентября 2017, 05:33

      Хороший словарный запас, начитанный мальчик.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 сентября 2017, 05:10

      Реальная конкуренция - двигатель прогресса.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 19 сентября 2017, 04:45

      Я просто перестал маяться дурью - подумал Саша, но сказал как учил пресс-атташе.

      12
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 19 сентября 2017, 04:06

      Главное не стараться стать гламурным, и игра сразу наладится..., при том, что гламура в РФ просто нет...

      4
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      Рейтинг: +93

      Palev0 19 сентября 2017, 00:31

      Он молодец, слов нет и претензий, мы с супругой с удовольствием посмотрели игру КОМАНДЫ. Теперь уже можно точно сказать что Манчини удалось создать рабочую и боевую машину из двух составов.

      5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 сентября 2017, 00:27

      смотрел игру сегодня, Кокорин лучший был на поле, в обороне пахал и везде успевал, но Дзюба это беда, полезных действий мало...

      4
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      Рейтинг: +664

      Небесная > BAIv 19 сентября 2017, 01:07

      да ладно, Дзюба сегодня не так уж и плох был

      3
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 19 сентября 2017, 00:14

      Кокорин не играет в спартаке.

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