Кокорин – о статусе лучшего бомбардира РФПЛ: «В чем мой секрет? Ни в чем»

Правильно Саня, никому не выдавай секрет. Аршавин когда забивал вобще рот пальцем прикрывал, хотя его сильно пёрло что то ляпнуть, ну и как результат - забивал.Так что молчи - удачи и новых результативных игр .
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ставший автором одного из голов в матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0), поделился мнением о своих успехах.
На данный момент форвард с семью голами является лучшим бомбардиром чемпионата России.
«Мне хорошо в роли лучшего бомбардира команды, главное, что выигрываем. В чем мой секрет? Ни в чем», – сказал Кокорин.