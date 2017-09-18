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    Манчини: «Спартак» отстал от нас в чемпионской гонке? Они – довольно сильная компания. Все еще возможно»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0) поделился мнением об увеличении отрыва от «Спартака» в турнирной таблице.

    На данный момент петербургский клуб занимает первое место, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем. Отставание от действующих чемпионов составляет 11 баллов.

    «Спартак» отстал от нас в чемпионской гонке? Они – довольно сильная компания. Впереди еще 20 матчей, тем более будет перерыв – все еще возможно. Нельзя заранее ничего говорить», – сказал Манчини.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2017 22:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 сентября 2017, 23:58

      Свинки ждали, что Зенит после 85-й минуты 2 гола пропустит. А Зенит взял и забил третий.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 сентября 2017, 23:48

      После 10 туров на 95% 1-е место у будущего чемпиона. Поздравлять рано.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 18 сентября 2017, 23:30

      А Локо, ЦСКА, Краснодар и иже с ними уже и за соперников не считают?
      Спартак для журналистов лакомый кусок, куда же без него. Правда, я считаю, разнарядка на этот сезон уже получена и единственная команда, которая с ней может не согласиться - Краснодар.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > мы_не_рабы 18 сентября 2017, 23:40

      конечно нет, это же газовый политпроект у которого только принципиальные соперники есть

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      Рейтинг: +592

      spaike > карасевщина 19 сентября 2017, 01:36

      Манчини просто ответил на вопрос журналиста об увеличении отрыва от «Спартака». Зачем вы непоняв что написано в новости пишите всякую ересь?

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      Рейтинг: +422

      TRELL > spaike 19 сентября 2017, 01:39

      Они же как всегда,лишь бы задеть! Все о больном;)

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 сентября 2017, 23:18

      Спартак... Тут нужно на ЦСКА озираться.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 23:02

      Никакого шапкозакидательства, пафоса и издевательств!... Слова тренера, который готов побороться, но не с кем в этом сезоне!... Солидно и со знанием дела уже прицелился на чемпионство!!...

      7
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 18 сентября 2017, 23:00

      Отставание от действующих чемпионов составляет 11 баллов..кто нить пояснит мне, чёй энта значит,не врубаюсь....

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > koli4ka 19 сентября 2017, 00:05

      это значит, что плохо работает редактор...

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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 18 сентября 2017, 22:49

      Красиво и с уважением！

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