Манчини: «Спартак» отстал от нас в чемпионской гонке? Они – довольно сильная компания. Все еще возможно»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0) поделился мнением об увеличении отрыва от «Спартака» в турнирной таблице.

На данный момент петербургский клуб занимает первое место, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем. Отставание от действующих чемпионов составляет 11 баллов.

«Спартак» отстал от нас в чемпионской гонке? Они – довольно сильная компания. Впереди еще 20 матчей, тем более будет перерыв – все еще возможно. Нельзя заранее ничего говорить», – сказал Манчини.