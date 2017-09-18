Гол Кокорина помог «Зениту» разгромить «Уфу»

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел матч 10-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уфой». Хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Представляем вашему вниманию все забитые мячи игры.

За ходом событий встречи можно было следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую вел «Бомбардир».

1:0 – Дриусси, 9

twit text — РФПЛ (@rfpl) 18 сентября 2017 г.

2:0 – Кришито, 22 (с пенальти)

twit text — РФПЛ (@rfpl) 18 сентября 2017 г.

3:0 – Кокорин, 77