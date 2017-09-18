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    Гол Кокорина помог «Зениту» разгромить «Уфу»

    Сегодня в Санкт-Петербурге прошел матч 10-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уфой». Хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0.

    Представляем вашему вниманию все забитые мячи игры.

    За ходом событий встречи можно было следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую вел «Бомбардир».

    1:0 – Дриусси, 9

    2:0 – Кришито, 22 (с пенальти)

    3:0 – Кокорин, 77

    Источник: Twitter

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    18.09.2017 21:53
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    Комментарии63
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    • ...
      Рейтинг: +46

      andrey9126002 19 сентября 2017, 21:01

      Зенит чемпион!!!!! С очередной победой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 сентября 2017, 00:32

      побывал на футболе в Питере промок пока шел к стадиону на стадионе протечек не заметил Пилота в холле послушал
      стадион хороший , только табло маленькие
      болел мало было сектора абонеменщиков полупустые, а всё из за переноса на понедельник

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 00:06

      На классе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > prezent2017 19 сентября 2017, 00:29

      20 минут второго тайма плохо играли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      stop 18 сентября 2017, 22:58

      Уфа играла достойно ! Зенит с победой !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 сентября 2017, 22:54

      Гол Кокорина рукой помог «Зениту» разгромить «Уфу»

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Бугимен 18 сентября 2017, 23:25

      Тебя тоже вылечат.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Бриг 18 сентября 2017, 23:36

      неизлечимо

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 18 сентября 2017, 22:33

      Всех болельщиков Зенита с победой! Кокорин молодец.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > spaike 19 сентября 2017, 00:35

      с трибун Кокорин точно лучший , Ерохин тоже молодца, Дзюба совсем плохо

      0
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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 18 сентября 2017, 22:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак чемпион, зениту позор!

      -5
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      Рейтинг: -13

      Popularov 18 сентября 2017, 22:20

      Мяч ДВАЖДЫ!!!!!! и ПОЛНОСТЬЮ!!!! ПЕРЕСЕКАЛ линию ворот Уфы! ДВАЖДЫ!!!
      Новый судейский СКАНДАЛ в Питере!!!
      Первый раз мяч полностью ПЕРЕСЁК линию ворот Уфы при подаче Нобоа, НЕПОСРЕДСТВЕННО, с углового!!!
      Мяч по дуге ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот ещё до того, как Дриусси, находясь ВНЕ ПРЕДЕЛОВ поля, попал мячом в руку игроку Уфы!
      Это отлично видно при видеоповторе.
      Боковой ПРОПУСТИЛ и сделал вид, что не заметил!
      Второй раз мяч вышел за пределы поля и ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот, когда уже, за пределами поля, Дриусси попадает в руку игроку Уфы!
      Игрок Уфы НЕ ИГРАЛ руками! НЕ ИГРАЛ!!!
      Мяч ПОЛНОСТЬЮ вышел за пределы поля и полностью пересёк линию ворот Уфы, и только после этого, Дриусси сильно ударил по мячу, с метра, и попадает в руку игроку Уфы!
      Игрок Уфы физически не мог среагировать на это попадание!!!
      Мяч летел не в ворота, а летел в поле, параллельно воротам Уфы!
      Есть новый судейский скандал!
      Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ!!!
      ГРУБЕЙШАЯ ошибка бокового и арбитра Галимова.
      Как теперь Будогосский будет отмазывать арбитра Галимова???
      На 80-ой минуте в матче Локомотива и Амкара, мяч попадает в штрафной, в руку игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит пенальти, а Галимов, за такое же нарушение в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!!
      А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате!
      Вот вам скандальное судейство в нашем чемпионате!
      В пользу Зенита ставят, а в пользу Локомотива НЕ СТАВЯТ!!!
      А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
      Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
      Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
      Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Popularov 18 сентября 2017, 22:26

      Чушь и бред. Там было ДВАЖДЫ касание рукой игроками уфы. Еще до мнимого пересечения.

      0
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      ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 > Popularov 18 сентября 2017, 22:45

      жидкий словесный понос - это всё что можно сказать на эту петицию

      4
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Бриг 18 сентября 2017, 22:58

      Зенит и без пенальти дожал бы

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Popularov 18 сентября 2017, 23:02

      Вот это да. Если уж Сам ПОПУЛЯРОВ возмущён, то конечно вынужден с ним согласиться. Только вот вопрос: если в прошлом сезоне во всех судейских грехах виноват был Федун, конкретный человек, президент клуба, то кто же рулит в этом сезоне? Что, страшно назвать фамилии? Или можно критиковать так, на половину? Что бы с новой силой наброситься на Спартак и Федуна, и не говорить о том, что за всем судейским беспределом в этом сезоне стоят конкретные люди и конкретные деньги - Фурсенко, ставленник Мутко и Миллер, и деньги Газпрома. Ведь судьи сами по себе не работают. Видимо разнарядка на этот сезон уже пришла, и , как не прискорбно, вынужден с Вами согласиться - будут новые судейские скандалы при полном попустительстве г-на Мутко и К.

      -1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > мы_не_рабы 18 сентября 2017, 23:22

      Решил переплюнуть ПОПУЛЯРОВ. Бог в помощь.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Бриг 19 сентября 2017, 00:07

      Переплюнуть журналиста который пишет на заказ? Увольте. Просто если парень взял на себя роль "правдоруба" то и пусть рубит правду-матку, а то как-то всё однобоко.

      0
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      Рейтинг: +190

      Konb48 18 сентября 2017, 22:12

      Что за бред? А второй гол по правилам разве? Там почти два мяча поместилось бы за линией, для чего хоть судью опять брать надо было? С таким Кокориным про судей и думать не надо, он содит как отличный нападающий! На ЧМ ему бы такую форму!

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      Рейтинг: +17834

      ilichkadr > Konb48 18 сентября 2017, 22:16

      В соседней ветке Семин сетует на судью. Не дал 120 % пенальти на Эдере в конце матча. Вот интересно, а чё делал Локо 89 минут, если гол получил в свои ворота уже на 1-й минуте? Хреновому танцору и ноги мешают..........

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      Рейтинг: +616

      smersh45 > Konb48 18 сентября 2017, 22:48

      Рука была еще до выхода мяча за лицевую линию

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      Рейтинг: +17834

      ilichkadr 18 сентября 2017, 22:03

      Зенит выше классом и результат был ожидаем. Вопрос был только в количестве голов. Радует, что Манчини в каждой игре ротирует состав и при этом добивается желаемого результата. Сейчас можно смело играть на 2 фронта.

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