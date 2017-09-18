Каррера: «На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал текущую ситуацию московского клуба. По словам итальянского специалиста, команда сделает все, чтобы исправить положение.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

«Наш «Спартак» переживает непростой период, но никто из нас не собирается опускать руки и сдаваться. Матч против «Тосно» закончился так, как не должен был закончиться, и мы все – руководство клуба, тренерский штаб и игроки – собрались по горячим следам в Тарасовке, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию. У любой команды бывают черные полосы: не всегда, к сожалению, получается побеждать и получать то, что хочешь. Но мы должны продолжать верить в свои силы и отдавать эти силы на благо нашего славного клуба.

На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты, и нам остается только засучить рукава и работать с еще большей отдачей, чем раньше. Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе в одном направлении. Верю, что нам будет и дальше помогать поддержка наших преданных болельщиков, которые никогда не оставляют нас в одиночестве. Forza Spartak!» – сказал Каррера.

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