Каррера: «На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты»

В ближайших матчах надеюсь увидеть эти выводы.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал текущую ситуацию московского клуба. По словам итальянского специалиста, команда сделает все, чтобы исправить положение.
На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.
«Наш «Спартак» переживает непростой период, но никто из нас не собирается опускать руки и сдаваться. Матч против «Тосно» закончился так, как не должен был закончиться, и мы все – руководство клуба, тренерский штаб и игроки – собрались по горячим следам в Тарасовке, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию. У любой команды бывают черные полосы: не всегда, к сожалению, получается побеждать и получать то, что хочешь. Но мы должны продолжать верить в свои силы и отдавать эти силы на благо нашего славного клуба.
На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты, и нам остается только засучить рукава и работать с еще большей отдачей, чем раньше. Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе в одном направлении. Верю, что нам будет и дальше помогать поддержка наших преданных болельщиков, которые никогда не оставляют нас в одиночестве. Forza Spartak!» – сказал Каррера.
Каррера поругался с игроками? В «Спартаке» творится кошмар