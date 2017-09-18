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    Каррера: «На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал текущую ситуацию московского клуба. По словам итальянского специалиста, команда сделает все, чтобы исправить положение.

    На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

    «Наш «Спартак» переживает непростой период, но никто из нас не собирается опускать руки и сдаваться. Матч против «Тосно» закончился так, как не должен был закончиться, и мы все – руководство клуба, тренерский штаб и игроки – собрались по горячим следам в Тарасовке, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию. У любой команды бывают черные полосы: не всегда, к сожалению, получается побеждать и получать то, что хочешь. Но мы должны продолжать верить в свои силы и отдавать эти силы на благо нашего славного клуба.

    На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты, и нам остается только засучить рукава и работать с еще большей отдачей, чем раньше. Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе в одном направлении. Верю, что нам будет и дальше помогать поддержка наших преданных болельщиков, которые никогда не оставляют нас в одиночестве. Forza Spartak!» – сказал Каррера.

    Каррера поругался с игроками? В «Спартаке» творится кошмар

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.09.2017 20:07
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 сентября 2017, 11:45

      В ближайших матчах надеюсь увидеть эти выводы.

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 сентября 2017, 09:27

      ну вот с Кубанью и посмотрим, какие выводы вы сделали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 19 сентября 2017, 08:14

      Преданность болельщиков не лихорадит как вас. Так что не надо говорить об этом.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 19 сентября 2017, 06:20

      пипец
      заговорил о гребле

      здоровья команде
      .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 сентября 2017, 05:46

      Как никогда желаю любимой команде удачных игр, прервать проклятую полосу и обрести прежнюю упертость. Всегда буду с вами.

      14
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 19 сентября 2017, 05:30

      Если этот разговор не пойдет впрок, следующим будет разговор с фанами на трибуне.

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 19 сентября 2017, 05:21

      Делайте выводы, пора, хватит врагов радовать. Начните с Кубани, продолжите на Ливерпуле и т.д. и т.п.

      14
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 19 сентября 2017, 04:54

      Хороший разговор никогда не бывает лишним, главное, чтобы все было сказано по делу, не осталось затаенных обид и были сделаны верные выводы. А иначе бла-бла-шоу.

      12
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 сентября 2017, 01:31

      Надеемся, все сделали правильные выводы. Forza Massimo. Верим в команду!
      P.S. Да, Массимо, не стесняйся порой пройтись бутсой по щщам. Это один из самых действенных методов для наших футболистов.

      5
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 сентября 2017, 23:22

      Такого позора, как эта игра с ТОСНО у Спартака ещё не было ни при каком другом тренере.
      За пять минут до конца игры, ведя в счёте 2;0 чемпион продувает аутсайдеру играющему в меньшинстве....
      Ну это просто дно.
      Б...ть, одна надежда, что может после такого позорища, спадут наконец шоры чемпиона победителя с глаз, встанут мозги на место, очухаются, протрезвеют и поймут, что играть и бороться надо от начала до конца игры с любым соперником вне зависимости от его класса.
      Если уж и такая встряска не поможет привести их в чувство, вернуть в реальность, тогда пипец.... ничего не поможет.

      2
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      Рейтинг: +6

      чепушило > maygli 19 сентября 2017, 00:03

      Тосно ещё вливается, в игру в премьере, и он покажет своё место, команда боевая, смотрю их игры, а спартачи безвольники, при счёте 0:2, звонил брату став на счёт 1:2, и то погоди,если забьют то 2:2 будет

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