Заболотный: «Федун сравнил меня с Янчиком? Постараюсь забить «Спартаку» еще»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный отреагировал на высказывание президента «Спартака» Леонида Федуна, сравнившего 26-летнего игрока с бывшим форвардом ЦСКА Давидом Янчиком.

Заболотный отнял у красно-белых победу в матче 10-го тура РФПЛ, сравняв счет на последних минутах матча. Сегодня Федун сказал: «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал».

«На мне он крест никак не может поставить. К моей карьере Федун никакого отношения не имеет. Спокойно отношусь к его фразе. Пусть он высказывается, как хочет. Готов лишь заметить, что я не Янчик. Да и вообще меня не надо сравнивать с каким-либо форвардом в чемпионате России. Я индивидуален, у меня есть свои футбольные характеристики, качества. Слова Федуна? Пусть говорит, а я буду делать свою работу на поле. Забью ли «Спартаку» еще? Конечно, постараюсь это сделать», – сказал Заболотный.