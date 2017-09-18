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    Заболотный: «Федун сравнил меня с Янчиком? Постараюсь забить «Спартаку» еще»

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный отреагировал на высказывание президента «Спартака» Леонида Федуна, сравнившего 26-летнего игрока с бывшим форвардом ЦСКА Давидом Янчиком.

    Заболотный отнял у красно-белых победу в матче 10-го тура РФПЛ, сравняв счет на последних минутах матча. Сегодня Федун сказал: «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал».

    «На мне он крест никак не может поставить. К моей карьере Федун никакого отношения не имеет. Спокойно отношусь к его фразе. Пусть он высказывается, как хочет. Готов лишь заметить, что я не Янчик. Да и вообще меня не надо сравнивать с каким-либо форвардом в чемпионате России. Я индивидуален, у меня есть свои футбольные характеристики, качества. Слова Федуна? Пусть говорит, а я буду делать свою работу на поле. Забью ли «Спартаку» еще? Конечно, постараюсь это сделать», – сказал Заболотный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2017 17:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +16

      DUHSANBE 19 сентября 2017, 08:50

      Красавчик! Удачи тебе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 00:03

      Хороший игрок. В Москве хрюшам пару отгрузит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 сентября 2017, 23:05

      Заболотный ещё за сборную России забивать будет, вот увидите ! А Федун в это время что будет делать ? Остаётся только представить себе это.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 18 сентября 2017, 21:22

      Старалка ещё не выросла!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 18 сентября 2017, 20:15

      Думаю выдернуто из контекста, врядли Федун имел ввиду, то как преподнесли эту инфу

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 сентября 2017, 19:29

      не переживай мужик за хамство Федуна

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 сентября 2017, 18:48

      то же самое можно сказать про чемпионство федуна)

      8
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      Рейтинг: +1501

      777+ 18 сентября 2017, 18:37

      Тот, кто играл в футбол, никогда бы не сказал такое про Заболотного. Антон профессионал, честно, до конца, выполнял свою работу на футбольном поле. Печально, когда таким клубом как Спартак руководит человек плохо разбирающийся в футболе.....

      9
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      Рейтинг: +592

      spaike > 777+ 19 сентября 2017, 01:47

      Печально когда в таком клубе вообще мало кто разбирается в футболе.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 сентября 2017, 18:36

      Истерика от Федуна

      13
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 сентября 2017, 18:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      умерь понты, мальчик

      -12
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