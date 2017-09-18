Глушаков: «Информация по поводу «слива» Карреры игроками «Спартака» не больше чем бред и чьи-то домыслы»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков призвал болельщиков не верить информации СМИ о возможном «сливе» игроками главного тренера Массимо Карреры. По словам капитана красно-белых, команда сделает все возможное для исправления текущей ситуации.

«Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу «слива» тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе, когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе, когда что-то не получается и только вместе мы сможем исправить ситуацию, в которой оказались. Ничего смертельного не произошло, впереди еще много игр, будем делать выводы в конце сезона.

Давайте не будем лишний раз паниковать и наводить кипиш. Игрокам небезразлична ситуация, в которой мы оказались. Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознает ту ответственность, которую вы на нас возлагаете. Мы все взрослые люди, мы приложим усилия! Команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, нерешаемых проблем не существует. Самое главное, помните – есть «Спартак» и все остальные», – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

После 10-ти туров «Спартак» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. Красно-белые в нынешнем сезоне не сумели одержать победы в пяти матчах, в которых вели в счете (два поражения и три ничьих).