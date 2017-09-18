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    Глушаков: «Информация по поводу «слива» Карреры игроками «Спартака» не больше чем бред и чьи-то домыслы»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков призвал болельщиков не верить информации СМИ о возможном «сливе» игроками главного тренера Массимо Карреры. По словам капитана красно-белых, команда сделает все возможное для исправления текущей ситуации.

    «Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу «слива» тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе, когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе, когда что-то не получается и только вместе мы сможем исправить ситуацию, в которой оказались. Ничего смертельного не произошло, впереди еще много игр, будем делать выводы в конце сезона.

    Давайте не будем лишний раз паниковать и наводить кипиш. Игрокам небезразлична ситуация, в которой мы оказались. Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознает ту ответственность, которую вы на нас возлагаете. Мы все взрослые люди, мы приложим усилия! Команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, нерешаемых проблем не существует. Самое главное, помните – есть «Спартак» и все остальные», – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

    После 10-ти туров «Спартак» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. Красно-белые в нынешнем сезоне не сумели одержать победы в пяти матчах, в которых вели в счете (два поражения и три ничьих).

    Источник: Instagram

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    18.09.2017 17:23
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 19 сентября 2017, 08:09

      Что то не верится в твои слова. И да, надоели уже слова это футбол все ошибаются.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 сентября 2017, 23:48

      Глушаков! Ну чего воздух зря сотрясать!
      Ну объясни нам в какую такую тяжёлую ситуацию вы попали после чемпионства??!
      Мы же ничего такого не знаем, а вы молчите.
      Может вам денег не платят, концы с концами еле сводите? Или тренироваться негде и нечем? Раздеты, разуты, не доедаете?
      Чего вам не хватает? Скажи, не молчи.
      Мы всё поймём, поддержим, поможем...
      Или объясни, как можно вот так слить игру?
      А говорить одни и те же пустые слова после тухлых игр не надо, мы их уже наизусть выучили.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 18 сентября 2017, 21:18

      Бла, бла. бла. После каждого позорно проигранного матча, или такой же позорной ничьей слышим одно и тоже. Ошибки, переживаем, сделаем выводы, приложим усилия..... Одни слова. Болтуны. И мы то помним, что есть Спартак и спартаковцы, а есть все остальные "футболёры" Спартака, которым кроме "бабла" ничего не нужно. И про слив тренера, тоже помним. Напомню персонально для Глушакова . Один "игрочище" назвал того тренера - "тренеришкой". Только ведь где теперь "тренеришка" и где "игрочище"? Может быть капитан знает? Не хотите выносить "сор из избы" - не выносите. Но тогда сами разберитесь между собой, а нам "мозги не пудрите".

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 сентября 2017, 20:52

      Не смеши народ! Вам что, разве привыкать тренеров сливать???

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 сентября 2017, 20:12

      Если бред-то где игра? С такой игрой в пятерке не будете0хватит праздновать или еще 18 лет ждать? не доживу же

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 сентября 2017, 19:04

      На Глушакова ещё и литературные негры работают..?

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 18 сентября 2017, 19:00

      Опять заговор что ли?

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 сентября 2017, 18:55

      Как вы с такой игрой собираетесь исправлять ситуацию? Отыграли уже десять туров, а выводами и не пахнет!

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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 18 сентября 2017, 18:46

      Я люблю Спартак и Каррера мне симпатичен, но нынешняя ситуация - это, увы, его прокол в предсезонней подготовке, который случился из-за отсутствия опыта быть гл. тренером (в прошлом году физику спартаковцам закладывал Аленичев, посмотрите его прорыв с Арсеналом из любителей в РФПЛ и на его Енисей в этом году!).
      И нынешние травмы в подавляющем большинстве - причина плохой физической подготовки, когда нет сил уйти от столкновения, удержаться на ногах и т.п., как и пропущенные голы на последних минутах в половине матчей, а в прошлом наоборот вырывали победы на последних минутах.
      Но Каррере надо дать играть дальше, ему как любому человеку нужно адаптироваться к новой роли, исправить свои ошибки и найти свою игру, еще не все потеряно.
      А по Глушакову, он боец, но он не семижильный и не робот, после прошлого сезона, где он был мотором команды, он мог немного сдать, но это временное, он свое еще нагонит, а кто его оплевывает, пробегите хотя бы раз 10 км. кросс (норма игрока за игру), а не разглагольствуйте перед телевизором с пивом.

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      Рейтинг: +6947

      Красногорск_Фан 18 сентября 2017, 18:39

      Как специалист по PR уверен не сам он это писал. По деталям очень видно. (( Проблемы есть, идет внутренняя грызня. Удачи что ли. По крайней мере в Евро -кубках

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