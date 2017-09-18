Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» сохранила 10 миллионов евро в результате травмы Дембеле

    Травма нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле сохранила для каталонского клуба 10 миллионов евро. По договору с дортмундской «Боруссией», из которой француз перебрался в стан сине-гранатовых прошедшим летом, «блауграна» была обязана выплатить «шмелям» данную сумму в виде бонусов в случае, если Дембеле проведет 50 матчей в текущем сезоне.

    20-летний футболист травмировался в поединке четвертого тура Примеры с «Хетафе» и выбыл примерно на четыре месяца. Таким образом он не сможет принять участия в необходимом количестве встреч даже если «Барселона» дойдет до финала Кубка Испании и Лиги чемпионов.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2017 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 18 сентября 2017, 18:13

      "Барса" превращается в Титаник... как бы Месси не сбежал в январе с этого корабля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 17:20

      Охрененная арифметика!!... Значит из-за травмы клуб сэкономит 10 лимонов!!.... А сколько клуб потеряет от 4х месячного сидения форварда купленного за десятки лимонов и ежемесячных выплат ему??!!...))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 > insider_retro 18 сентября 2017, 18:03

      Его 4-месячную зарплату.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > insider_retro 18 сентября 2017, 18:45

      9.9)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > insider_retro 18 сентября 2017, 23:03

      Согласен, правильнее было бы написать не "сэкономит" а "не заплатит Боруссии ещё 10 миллионов" ! Но ведь это звучало бы не так скандально, мой друг !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho > insider_retro 19 сентября 2017, 00:34

      круто сказал! лайк!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11