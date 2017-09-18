«Барселона» сохранила 10 миллионов евро в результате травмы Дембеле

Травма нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле сохранила для каталонского клуба 10 миллионов евро. По договору с дортмундской «Боруссией», из которой француз перебрался в стан сине-гранатовых прошедшим летом, «блауграна» была обязана выплатить «шмелям» данную сумму в виде бонусов в случае, если Дембеле проведет 50 матчей в текущем сезоне.

20-летний футболист травмировался в поединке четвертого тура Примеры с «Хетафе» и выбыл примерно на четыре месяца. Таким образом он не сможет принять участия в необходимом количестве встреч даже если «Барселона» дойдет до финала Кубка Испании и Лиги чемпионов.