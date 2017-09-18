«Челси» – самая фолящая команда в АПЛ в текущем сезоне

«Челси» совершил больше нарушений правил, чем любая другая команда в АПЛ в нынешнем сезоне. На счету игроков синих 68 фолов.

После пяти туров подопечные Антонио Конте располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, набрав очков и отставая от лидирующих «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на три балла.

Напомним, «Челси» – действующий чемпион Англии.