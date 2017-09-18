«Челси» – самая фолящая команда в АПЛ в текущем сезоне

Футбольная статистика, как мне кажется, нужна для предоставления дополнительных данных для принятия решения тренерским штабом.... А когда считают всё подряд по принципу - а вдруг пригодится или для удивления публики, то это пыль в глаза и трата времени и сил... Вот эта цифра из этой области - она как средняя температура в больничке... Гораздо интереснее сведения по персоналиям, особенно по защитникам, с какими командами, при проигрыше или при ведении в счёте... Тогда анализ информации даст тренеру расклад для его замыслов...
«Челси» совершил больше нарушений правил, чем любая другая команда в АПЛ в нынешнем сезоне. На счету игроков синих 68 фолов.
После пяти туров подопечные Антонио Конте располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, набрав очков и отставая от лидирующих «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на три балла.
Напомним, «Челси» – действующий чемпион Англии.