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    «Челси» – самая фолящая команда в АПЛ в текущем сезоне

    «Челси» совершил больше нарушений правил, чем любая другая команда в АПЛ в нынешнем сезоне. На счету игроков синих 68 фолов.

    После пяти туров подопечные Антонио Конте располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, набрав очков и отставая от лидирующих «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на три балла.

    Напомним, «Челси» – действующий чемпион Англии.

    Источник: Opta

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    18.09.2017 16:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 17:01

      Футбольная статистика, как мне кажется, нужна для предоставления дополнительных данных для принятия решения тренерским штабом.... А когда считают всё подряд по принципу - а вдруг пригодится или для удивления публики, то это пыль в глаза и трата времени и сил... Вот эта цифра из этой области - она как средняя температура в больничке... Гораздо интереснее сведения по персоналиям, особенно по защитникам, с какими командами, при проигрыше или при ведении в счёте... Тогда анализ информации даст тренеру расклад для его замыслов...

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