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    Лукаку объяснил свой жест в адрес болельщиков «Эвертона» после забитого гола

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал, что означал его жесть в адрес болельщиков «Эвертона» после того, как он поразил ворота своей бывшей команды в матче пятого тура АПЛ.

    Забив на 89-й минуте, бельгиец подбежал к трибуне с фанатами ливерпульцев и приложил ладонь к уху.

    «Я имею в виду, что это еще один гол, и я доволен победой.

    Таким образом я немного подшутил над болельщиками, после того, как они поаплодировали штрафному удару, с которого я промахнулся», – сказал Лукаку.

    Источник: Goal.com

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    18.09.2017 14:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 сентября 2017, 00:05

      Лу ты все правильно сделал...нех перед ними оправдываться,они получили свои 4 банки и теперь спокойно смогут поиграть в Angry Birds)))

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