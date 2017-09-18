Лукаку объяснил свой жест в адрес болельщиков «Эвертона» после забитого гола

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал, что означал его жесть в адрес болельщиков «Эвертона» после того, как он поразил ворота своей бывшей команды в матче пятого тура АПЛ.

Забив на 89-й минуте, бельгиец подбежал к трибуне с фанатами ливерпульцев и приложил ладонь к уху.

«Я имею в виду, что это еще один гол, и я доволен победой.

Таким образом я немного подшутил над болельщиками, после того, как они поаплодировали штрафному удару, с которого я промахнулся», – сказал Лукаку.