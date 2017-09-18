Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Я хотел видеть Де Брюйне и Сане еще в «Баварии»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хотел приобрести полузащитников «горожан» Лероя Сане и Кевина Де Брюйне еще будучи на посту тренера «Баварии».

    При это испанский специалист подчеркнул. что трансферная политика мюнхенского клуба является очень особенной.

    «Когда я руководил «Баварией» меня интересовали Сане и Де Брюйне. Но Сане на тот момент не был готов к переменам, а за Де Брюйне «Бавария» не была готова платить огромные деньги.

    В мюнхенском клубе всегда проходили большие собрания, на которых принимались решения по трансферам», – сказал Гвардиола.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2017 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 18 сентября 2017, 13:45

      им и в МС неплохо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11