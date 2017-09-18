Гвардиола: «Я хотел видеть Де Брюйне и Сане еще в «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хотел приобрести полузащитников «горожан» Лероя Сане и Кевина Де Брюйне еще будучи на посту тренера «Баварии».

При это испанский специалист подчеркнул. что трансферная политика мюнхенского клуба является очень особенной.

«Когда я руководил «Баварией» меня интересовали Сане и Де Брюйне. Но Сане на тот момент не был готов к переменам, а за Де Брюйне «Бавария» не была готова платить огромные деньги.

В мюнхенском клубе всегда проходили большие собрания, на которых принимались решения по трансферам», – сказал Гвардиола.