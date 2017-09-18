Монтелла пока не знает всех возможностей обновленного «Милана»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла признался, что футболисты его команды пока не раскрыли свой потенциал. Но это не помешало им взять важные три очка в матче с «Удинезе».

«Мне понравилась игра, за исключением момента с потерей концентрации, когда гол «Удинезе» не был засчитан. В обратном случае это могло стоить нам очень дорого. В целом мы сделали шаг вперед во многих аспектах, включая отношение к делу. Если бы сохранили концентрацию, то могли решить судьбу матча гораздо раньше.

Да, мы взяли три очка в очень важном матче, который несколько недель назад, вполне вероятно, не выиграли бы. Мы постепенно втягиваемся в ритм, привыкаем к таким играм.

Но я пока не знаю, на что способен нынешний состав команды. Я стараюсь выжать максимум из каждого футболиста», – сказал Монтелла.

Матч четвертого тура итальянской Серии А «Милан» – «Удинезе» закончился со счетом 2:1.