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    Дудиев: «При счете 0:2 со «Спартаком» особо не верилось, что сможем отыграться»

    Защитник «Тосно» Аслан Дудиев рассказал о том, откуда у команды взялись силы в концовке встречи со «Спартаком». Напомним, что команда из Ленинградской области всего за несколько минут до финального свистка проигрывала действующему чемпиону со счетом 0:2.

    «После первого гола впали в легкую эйфорию. Силы откуда-то появились, и мы поверили, что сможем отыграться. При счете 0:2 особо не верилось.

    Нам перед игрой говорили, что мы можем сделать историю. Просили показать, что мы не хуже игроков «Спартака». Не без ошибок, но у нас это получилось», – сказал Дудиев после матча.

    Игра 10-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Спартак» закончилась со счетом 2:2.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2017 07:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 сентября 2017, 10:05

      Ещё и выиграть могли )

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 18 сентября 2017, 07:54

      Не поверишь, но я тоже, да большинство болельщиков Спартака, наверняка, уже подсчитывал на каком месте команда после уверенной победы окажется в турнирной таблице. Теперь корю себя, что слишком рано возрадовался..

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