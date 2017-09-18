Дудиев: «При счете 0:2 со «Спартаком» особо не верилось, что сможем отыграться»

Защитник «Тосно» Аслан Дудиев рассказал о том, откуда у команды взялись силы в концовке встречи со «Спартаком». Напомним, что команда из Ленинградской области всего за несколько минут до финального свистка проигрывала действующему чемпиону со счетом 0:2.

«После первого гола впали в легкую эйфорию. Силы откуда-то появились, и мы поверили, что сможем отыграться. При счете 0:2 особо не верилось.

Нам перед игрой говорили, что мы можем сделать историю. Просили показать, что мы не хуже игроков «Спартака». Не без ошибок, но у нас это получилось», – сказал Дудиев после матча.

Игра 10-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Спартак» закончилась со счетом 2:2.