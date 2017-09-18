Конте: «Удалению Луиса предшествовала целая серия фолов»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что удаление защитника команды Давида Луиса в матче с «Арсеналом» было незаслуженным. При этом он не собирается оспаривать сам факт удаления, признав его.

«Хотел бы лишь обратить внимание на важные моменты, предшествовавшие подкату Луиса. Естественно, там был фол. Арбитр принял решение показать красную карточку, но если бы он остановил игру раньше, этого бы не произошло.

Этому эпизоду предшествовала целая серия фолов. Игроки соперника продолжали наседать на Луиса и арбитра, которому пришлось воспользоваться свистком. Тем не менее это произошло, и мы принимаем это как факт.

Череда удалений на старте сезона? Безусловно, это странно, но это значит, что нам необходимо работать над многими моментами. Нам нужно улучшать свои тактические навыки, физическую форму. Нам необходимо исправить эту ситуацию и надеюсь, что нам будет больше везти в будущем.

Я сам был игроком и знаю, что такие периоды случаются. Надеюсь, решения будут справедливыми по отношению не только к нам, но и к игрокам соперника. Иногда наши оппоненты должны были оставаться в меньшинстве, но оставались в полном составе», – сказал Конте.

Матч пятого тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Арсенал» закончился со счетом 0:0.