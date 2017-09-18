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    «Милан» показал лучший старт в сезоне за последние 10 лет

    В матче четвертого тура итальянской Серии А «Милан» обыграл «Удинезе» на стадионе «Сан-Сиро». Игра завершилась со счетом 2:1.

    Эта победа стала третьей для команды Винченцо Монтеллы на старте текущего турнира. Россонери имеют на своем счету девять очков, располагаясь на пятой строчке в турнирной таблице.

    Учитывая результаты за последние 10 лет, красно-черные показали свой лучший старт за этот период времени. В сезоне-2006/07 «Милан» в первых четырех турах набрал на одно очко больше.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2017 06:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +169

      TY13R 18 сентября 2017, 11:32

      хоть бы не сглазили0))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 сентября 2017, 10:58

      Давай Милан, пора создавать конкуренцию Ювентусу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 18 сентября 2017, 10:53

      По окончания сезона лучше судить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 18 сентября 2017, 10:50

      Ну ещё бы! С такими-то тратами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 сентября 2017, 10:50

      Вперёд, Милан!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 сентября 2017, 10:07

      Кротоне на выезде, Кальяри дома, бооооольшой привет от Лацио на выезде, и Удине дома (тут еще повезло очень). Если тут не стартовать - то 200 лямов лучше на вино и пасту спустить было.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 09:37

      Отвратительные старты в былые сезоны ещё не повод довольствоваться сравнением с нынешним стартом... Игр мало ещё, поражение уже есть, да и позиция только 5-ая... А заявления накануне сезона были самые серьёзные...

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 18 сентября 2017, 08:53

      5-е место это успех для Милана)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 18 сентября 2017, 07:13

      Посмотрим что будет дальше

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