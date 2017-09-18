«Милан» показал лучший старт в сезоне за последние 10 лет

В матче четвертого тура итальянской Серии А «Милан» обыграл «Удинезе» на стадионе «Сан-Сиро». Игра завершилась со счетом 2:1.

Эта победа стала третьей для команды Винченцо Монтеллы на старте текущего турнира. Россонери имеют на своем счету девять очков, располагаясь на пятой строчке в турнирной таблице.

Учитывая результаты за последние 10 лет, красно-черные показали свой лучший старт за этот период времени. В сезоне-2006/07 «Милан» в первых четырех турах набрал на одно очко больше.