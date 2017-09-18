Английские болельщики попросили УЕФА не применять жестких санкций в отношении «Спартака»

Федерация футбольных болельщиков Англии выступила против закрытия трибун на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем».

Напомним, ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении красно-белых из-за болельщиков, которые использовали пиротехнику в поединке с «Марибором» (1:1). Решение о наказании московского клуба будет принято 21 сентября.

«Настоятельно призываем УЕФА принять во внимание положение болельщиков «Ливерпуля», которые планирует поехать в Россию. Мы по-прежнему выступаем против коллективных наказаний, таких как закрытие стадиона или трибун, поскольку они наказывают многих за действия нескольких. Невинные фанаты могут потерять большие деньги», – сообщается в заявлении федерации.