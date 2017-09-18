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    Английские болельщики попросили УЕФА не применять жестких санкций в отношении «Спартака»

    Федерация футбольных болельщиков Англии выступила против закрытия трибун на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем».

    Напомним, ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении красно-белых из-за болельщиков, которые использовали пиротехнику в поединке с «Марибором» (1:1). Решение о наказании московского клуба будет принято 21 сентября.

    «Настоятельно призываем УЕФА принять во внимание положение болельщиков «Ливерпуля», которые планирует поехать в Россию. Мы по-прежнему выступаем против коллективных наказаний, таких как закрытие стадиона или трибун, поскольку они наказывают многих за действия нескольких. Невинные фанаты могут потерять большие деньги», – сообщается в заявлении федерации.

    Источник: Daily Mail

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    18.09.2017 00:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3120

      erma 18 сентября 2017, 21:56

      Спасибо, ну и мы к вам заглянем если что. А что касается игры, то между ливером и мясом я выбираю мясо.

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 18 сентября 2017, 11:54

      неужели не вычислить м*дака и наказать только одного?

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > alp 18 сентября 2017, 14:24

      Да я больше думаю, что это провокация была, вот и скрывают этого м.дака как ты высказался. Но посмотрим чего решит УЕФА

      0
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      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > alp 24 сентября 2017, 15:38

      да там половина фанатов м*даки.. причем большая..

      0
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 18 сентября 2017, 00:46

      Да такой матч и без фанатов никуда не годится...

      3
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 18 сентября 2017, 00:42

      Очень достойно. Главное, чтоб искренне.

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