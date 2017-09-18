Шунин: «Панченко — один из ключевых игроков «Динамо», без него будет непросто»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин выразил надежду, что нападающий команды Кирилл Панченко успеет восстановиться от травмы в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин травмировал крестообразные связки колена и пропустит около полугода.

«Перед началом прошлого сезона состав «Динамо» сильно обновился. Пришли новые игроки, в том числе Кирилл. На сборах строился новый коллектив — после тренировок мы часто собирались вместе и обсуждали нашу игру. Кирилл быстро стал частью «Динамо». В команду он пришел из ЦСКА за игровой практикой, несмотря на то что прошлый сезон «Динамо» провело в ФНЛ. Он усердно работал, хорошо начал сезон, как и вся команда.

Кирилл принимает участие в большинстве атак клуба. У Пани сильный удар — благодаря этому он забил много голов со средней и дальней дистанции. Его трудолюбие и хороший коллектив в «Динамо» — вот основные причины того, что он продолжил забивать и в этом сезоне.

Сегодня Паня и Рык приехали на базу, вышли с командой на поле, после чего Паня сразу улетел в Италию. Мы все пожелали им скорейшего выздоровления и быстрее вернуться на поле. Панченко — один из ключевых игроков команды, без которого нам будет непросто. Надеемся, что он еще поможет в этом сезоне «Динамо» и сможет принять участие в чемпионате мира в составе сборной России», — сказал Шунин.