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    Шунин: «Панченко — один из ключевых игроков «Динамо», без него будет непросто»

    Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин выразил надежду, что нападающий команды Кирилл Панченко успеет восстановиться от травмы в нынешнем сезоне.

    Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин травмировал крестообразные связки колена и пропустит около полугода.

    «Перед началом прошлого сезона состав «Динамо» сильно обновился. Пришли новые игроки, в том числе Кирилл. На сборах строился новый коллектив — после тренировок мы часто собирались вместе и обсуждали нашу игру. Кирилл быстро стал частью «Динамо». В команду он пришел из ЦСКА за игровой практикой, несмотря на то что прошлый сезон «Динамо» провело в ФНЛ. Он усердно работал, хорошо начал сезон, как и вся команда.

    Кирилл принимает участие в большинстве атак клуба. У Пани сильный удар — благодаря этому он забил много голов со средней и дальней дистанции. Его трудолюбие и хороший коллектив в «Динамо» — вот основные причины того, что он продолжил забивать и в этом сезоне.

    Сегодня Паня и Рык приехали на базу, вышли с командой на поле, после чего Паня сразу улетел в Италию. Мы все пожелали им скорейшего выздоровления и быстрее вернуться на поле. Панченко — один из ключевых игроков команды, без которого нам будет непросто. Надеемся, что он еще поможет в этом сезоне «Динамо» и сможет принять участие в чемпионате мира в составе сборной России», — сказал Шунин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2017 00:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      ARTEMKA74 18 сентября 2017, 17:56

      Печально конечно(((

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 сентября 2017, 11:09

      Здоровья и скорейшего возвращения!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 сентября 2017, 00:20

      Кириллу здоровья! А "Динамо" выжить. И не увольнять тренера. Ведь хуже же будет!

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 сентября 2017, 00:12

      Жаль. Здоровья Кириллу

      1
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