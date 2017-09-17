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    Эксперт: «Тосно» забил второй гол «Спартаку» не по правилам, судьи упустили «вне игры»

    Известный российский специалист по судейству Александр Бобров при анализе второго гола хозяев в матче десятого тура РФПЛ «Тосно» – «Спартак» (2:2) сделал вывод, что подопечные Дмитрия Парфенова сравняли счет не по правилам.

    Дело в том, что в момент предшествующего взятию ворот паса форвард «Тосно» Антон Заболотный был за линией оффсайда, что ввиду грубой позиционной ошибки помощника главного арбитра замечено не было. Поэтому мяч был засчитан, но, как выясняется, ошибочно.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

    Фото: СЭ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2017 15:14
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +67293

      portero 18 сентября 2017, 09:46

      позор таким ноющим экспертам, таких моментов куча в пользу спартака судится

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1722

      GermanVo 18 сентября 2017, 01:00

      Надо было самим выигрывать, а не на оффсайды смотреть. Как болельщику со стажем, очень обидно за такие концовки.

      0
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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 17 сентября 2017, 23:09

      НУЖНО ДАВНО ВВЕСТИ ПОВТОРЫ!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 сентября 2017, 20:55

      У судьи же на глазах лазерная установка с точностью до сантиметра, а он окоянный не поднял флажок! Господа эксперты, по этому снимку можно делать несколько выводов, а у бокового судьи было движение в динамике! И при спорном моменте решение принимается в пользу атакующей команды! Лишь бы в чем-то найти причину провальной игры Спартака, только не в самой команде! Заколебали уже горе-эксперты!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +158

      Zenit_72 17 сентября 2017, 20:49

      Странноватый эксперт.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 17 сентября 2017, 20:48

      Ну грубой ошибки точно нет. Даже в статике, по положению тела, исключая конечности хрен поймешь. А в динамике то совсем сложно.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 17 сентября 2017, 19:46

      Это заговор против пищевика

      10
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      Рейтинг: +134

      vinsent 17 сентября 2017, 19:17

      не пизди бобер мяч заболотному от головы спартача прилетел....какое на х....вне игры ...от ворот выносить надо а не к воротам

      0
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      Рейтинг: +62

      nik33 17 сентября 2017, 19:02

      Такое впечатление что судьи забили два гола спартаку.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 17 сентября 2017, 19:00

      Очередную ставку заруинили, шатал их рот)

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