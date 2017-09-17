Эксперт: «Тосно» забил второй гол «Спартаку» не по правилам, судьи упустили «вне игры»

Известный российский специалист по судейству Александр Бобров при анализе второго гола хозяев в матче десятого тура РФПЛ «Тосно» – «Спартак» (2:2) сделал вывод, что подопечные Дмитрия Парфенова сравняли счет не по правилам.

Дело в том, что в момент предшествующего взятию ворот паса форвард «Тосно» Антон Заболотный был за линией оффсайда, что ввиду грубой позиционной ошибки помощника главного арбитра замечено не было. Поэтому мяч был засчитан, но, как выясняется, ошибочно.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

Фото: СЭ.